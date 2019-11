Saras skide-skam: Ventede til kæresten var gået på arbejde

Når vi havde været hjemme i flere dage, var jeg helt desperat for, at han skulle tage på arbejde, så jeg kunne komme på toilettet, siger en 39-årig kvinde til Go' aften LIVE på TV2, i en debat om 'afføringsskam'. Er det noget du genkender?

- Inden jeg begyndte at komme sammen med min kæreste, var jeg også super genert og tissede og sked helst ikke andre steder end hjemme.

- Heldigvis var han en stor del i at overbevise mig om, at det altså er en helt naturlig del af at være menneske..

- Skal dog nogle gange stadig have noget musik eller andet 'larm' til at kunne gøre det nogenlunde afslappet.

Hellere få ondt i maven

Sådan skriver Ane D i en af de 77 kommentarer, der er skrevet på Go' morgen Danmark og Go' aften LIVEs Facebookprofil om at være flov over at tømme sig, mens andre hører det.

TV2 har besøg af Sara på 39 år, der på et tidspunkt led af så alvorlig afføringsskam, at hun havde problemer med at gå på toilettet i det hjem, hun delte med sin daværende kæreste. Og som man kan se af kommentarerne så er hun ikke alene:

- Jeg kan IKKE gå på toilettet andre steder end mit eget...

- Så heller få ondt i maven..

- Det er kun når det er nødvendigt, for jeg er lige ved at tisse i bukserne... Og så skal det også overvejes..

- Men ALDRIG offentlige toiletter, skriver Susan J. således, mens Lena I har det nærmest omvendt:

Ja, jeg gider ikke engang lukke døren

- Ja jeg forstår det ikke.

- Hjemme hos os gider jeg ikke engang at lukke døren.

- Gør det kun (altså lukke døren red.) når vi har gæster. for at skåne dem for lugten, skriver Lena.

Vi har ikke noget at gå op i

Den mest populære af de 77 kommentarer har fået 25 likes. Den er skrevet af en mand, der hedder Jacob L:

- Vi har VIRKELIG ikke noget at gå op i i det her land længere, lyder det fra ham, men hvad tænker du?