Satser: Ny A-kraft og 100 vindmøller

- Sverige skal bygge ny atomkraft for at få mere ren el og øge tempoet i den grønne omstilling.

- Sydkorea er et forbillede, når det kommer til udvikling af ny atomkraft.

- Vi styrker nu samarbejdet.

Chokmelding fra Venstre: Atomkraft

Små reaktorer

Sådan sagde Sveriges statsminister Ulf Kristersson i sidste uge, da han havde besøg af Sydkoreas premierminister Han Duck-Soo.

Sydkoreas og Sveriges regeringschefer har aftalt mere samarbejde om atomkraft. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sydkorea, der er en af ​​verdens førende producenter og eksportører af atomkraftværker, har ligesom den svenske regering annonceret en udvidelse af atomkraft, bla. de små såkaldt modulære reaktorer (SMR'er). Reaktorer Sydkoreas industri-gigant Samsung faktisk samarbejder med det danske firma Seaborg om.

Sydkorea amok over dansk firma

Annonce:

Og 100 havvindmøller i Kattegat

Sveriges regering planlægger at holde et energitopmøde om en måned og i dag, meddelte landets energiminister Ebba Busch, at Vattenfall får tilladelse til at opstille 80 havvindmøller i Kattegat - og at selskabet OX2 får tilladelse til at opstille 21 vindmøller i Kattegat. De 100 vindmøller skal efter planen stå klar om 7-10 år:

Ingen hurtig vej: Syv år

- For at komme ud af energikrisen på længere sigt er der ingen hurtig vej frem, vi skal gøre det rigtige, og vi skal genopbygge et robust elsystem igen.

- Det er nødvendigt, hvis vi skal klare den grønne omstilling og opfylde klimamålene og samtidig sikre omstillingen af ​​industrien, siger Ebba Busch i dag ifølge SVT, men hvad siger du?

Vandkraft er Sveriges helt store kilde til strøm, men nu vil landet bygge mere akraft og flere vindmøller. Kilde: Svenske Kraftnett

Norsk minister: Åbner for atomkraft