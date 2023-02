Sauna-drama: Vil ikke være nøgen

Der er voldsom debat i Silkeborg om nøgne vinterbadere - og nu også om nøgne saunagæster. Men vinterbaderforeningens formand står fast - ønsker man at være påklædt i saunaen, må man finde et andet sted

- Altså.

- Hvis man ikke vil smide tøjet, så skal man sgu heller ikke! Det er der ingen, der skal føle sig tvunget til, uanset hvor og hvordan!

- Men det kan være, at hun skal finde et andet sted at hoppe i sauna.

- Reglen om ingen badetøj i sauna, er ikke en ukendt regel. Sådan var det også i saunaer, da jeg gik til svømning for 25-30 år siden.

Blev bedt om gå igen

Sådan skriver Kenneth N. i en af de 160 kommentarer, der er skrevet i dag på TV2 Østjyllands Facebook-profil om den meget populære vinterbadeforening Almind-Wellet i Silkeborg - og foreningens regel om, at man ikke må have badetøj på i saunaen.

Raser mod bar røv: Kig dig selv i spejlet

Forleden skulle foreningen forsvare at medlemmer havde bar røv, når de hoppede i Almind Sø. Og i dag siger foreningen så, at saunareglerne - der er tre år gamle - ikke står til diskussion. Selv om et nu tidligere medlem står frem og fortæller, hvor bitter hun blev, da hun blev afvist i saunaen:

Irriterende og ærgerligt

- Jeg synes, at det er irriterende, og jeg synes, at det er ærgerligt, at der ikke er plads.

- Jeg kan sagtens se på dem, der er nøgne, det må de selv om.

- Men jeg føler ikke, at der er plads til os andre oppe i saunaforeningen, siger kvinden til TV-stationen, men hvad siger du?