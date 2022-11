Savner bøf: Pinligt

- Gab, mand, den 'kostcirkel' giver mig direkte knopper.

- Den virker yderst symptomatisk, som skabt af en vegetar eller noget i den retning.

- Sygelig rømmet for alt det gode kød, herunder også fisk.

Den nye kostcirkel fra Fødevarestyrelsen.

Rene nonsens

Sådan skriver John S. i en mail til Ekstra Bladet om den 'nye' kostcirkel, Fødevarestyrelsen lige har lanceret. En kostcirkel med masser af brød, grønt, bønner - og et par muslinger, en fiskefrikadelle, lidt kylling plus en sild. Og John er ikke den eneste, der synes, Fødevarestyrelsen er røget af sporet:

- Pinligt og uprofessionelt at Fødevarestyrelsen i et patetisk forsøg på at optræde 'politisk korrekt' forsøger at få det se ud, som om det er sundhedsskadeligt at spise kød.

- Som altid handler det om balance - men disse nye forfejlede kostråd handler om en politisk agenda og har intet med sundhed at gøre, skriver Flemming D. på styrelsens Facebook-profil. Christina L. er enig, men bruger lidt færre ord:

- Hvorfor er der ikke noget kød med?!

Især fra firbenede

Fødevarestyrelsen skriver selv, at man - af hensyn til sundhed - skal begrænse, hvor meget man spiser af kød fra firbenede dyr - og især forarbejdet kød. Firbenede dyr er f.eks. okse, kalv, lam og gris. Forarbejdet kød er kød, der f.eks. er røget og saltet, herunder kødpålæg, pølser og bacon.

- Det er også godt for klimaet, når du skærer ned på kød.

- Det gælder alle kødtyper, og især okse- og lammekød, som er blandt de fødevarer, der har det højeste klimaaftryk.

- Fjerkræ, gris og æg belaster klimaet væsentligt mindre end okse- og lammekød, skriver Fødevarestyrelsen, men hvordan har du med kostrådene?