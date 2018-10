Savner forståelse: 9-årig 'juridisk dreng' smidt af fodboldholdet

- Han var ikke ret gammel, da han begyndte at sætte ord på, at han hellere ville hedde Simon.

- Og at han ikke ville være 'mor', men en 'far', når han blev stor.

Hvordan fjerner man bryster?

- Og da han begyndte i børnehaven stillede han spørgsmålet, hvad man kan gøre for at fjerne bryster.

- Han var helt klar over, hvad han brød sig om.

Sådan siger Petra, mor til Julle, der sidste år fik de svenske myndigheders tilladelse til at skifte køn fra pige til dreng, til Malmø-avisen Kvällsposten.

Klubben forstår ikke at de har begået en fejl

Petra og Julle er nemlig lige nu midtpunkt i en diskriminationssag mod Julles tidligere fodboldklub, der forbød ham at spille på hold sammen med de andre drenge.

Sagen - der snart skal i byretten - bliver ført af foreningen 'Malmø mod diskriminering', og håbet er at klubben vil ændre deres holdning for andre personer, der er født med det forkerte køn:

- Klubben forstår ikke, at de har begået en fejl.

- Det er trist, for mit håb er, at der skal komme mere forståelse og kundskab ud af det her - for det har der manglet.

- Klubben føler det er dem, det er synd for, men det er Julle, det er synd for, siger Petra til avisen, men hvad siger du?

I Sverige og i Norge kan børn få juridisk kønskifte, mens man i danmark skal være 18 år. Hvad synes du er rimeligt?

Hvor gammel synes du man skal være for - juridisk - at kunne skifte køn? 9 år 18 år 24 år ved ikke Skal en fodboldklub i et land, der tillader juridisk kønsskifte, rette sig efter det juridiske køn? Ja Nej, det må klubben selv bestemme Nej, de skal altid rette sig efter det fysiske køn Øhhh, det ved jeg ikke Kender du nogen, der - juridisk - har skiftet køn? Ja Nej Hvor gammel synes du man skal være for - juridisk - at kunne skifte køn? 4 % 9 år 65 % 18 år 19 % 24 år 13 % ved ikke Skal en fodboldklub i et land, der tillader juridisk kønsskifte, rette sig efter det juridiske køn? 42 % Ja 22 % Nej, det må klubben selv bestemme 27 % Nej, de skal altid rette sig efter det fysiske køn 10 % Øhhh, det ved jeg ikke Kender du nogen, der - juridisk - har skiftet køn? 11 % Ja 89 % Nej Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.