Savner tyske lejere: Se hvordan danskere opfører sig

Morten plejer at leje ud til tyskere, men i år er hans lejere fra Danmark. Og det vil han gerne fortælle om.

- Jeg har lejet ud i 3 år

- Men tyskernes bookinger forsvandt under corona.

- Så i år er det kun danskere.

- Og jeg har aldrig haft så store problemer.

- De er meget strenge. De klager over alt.

Sådan ser Mortens regnskab ud.

Forventer 5 stjerner - selv om det er gammelt træhus

Sådan indleder Morten J, der ejer et sommerhus på Rømø, et brev til nationen! om den måde hans lejere opfører sig på.

I år har han nemlig fået klager – fra danske lejere – om småting, som f.eks. en stikkontakt eller en løs antenneledning bag en brændeovn. Ligesom han må bruge ekstra tid på at rydde op og ordne, når de danske lejere er rejst.

Og nu vil han gerne høre, om andre udlejere har samme oplevelse. Hans brev fortsætter nemlig således:

- Danskere forventer 5 stjerner, selvom det er et gammelt træhus jeg har.

- Og der har ligget smadret glas på terrassen og cigaretskodder overalt. Der er også blevet røget inde i huset.

Satte gynge op indendørs - og smed alt ind garagen

- Nogen mente endda, at de kunne hænge en gynge op - med beslag - i en af huset bærende bjælker. Så nu den ødelagt.

- I garagen er alt bare smidt ind af døren, og noget af plænen er gået ud, fordi lejerne mente, at de skulle hælde salt ud pga af snegle.

- Huset ligger i en skov, så den slags ’natur’ som snegle jo er, må da forventes, skriver Morten, der helt generelt mener, at tyskere opfører sig pænt, mens danskere kun laver problemer, men hvad tænker du?