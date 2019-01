Schæferen Snøffe er grov-sulten: Nu klager ejerne over Bring.dk

'Hej.'

'Vi købte hundefoder ved Simbas foder d. 28/12 2018, og vi har endnu ikke modtaget vores foder.'

Det er sendt d. 2.1.

Sådan indleder Michael og Henriette L. en mail til nationen! om den triste og usikre situation, de og især deres hunde, Abbi og Snøffe, helt uforvarende er havnet i.



For selv om de godt er klar over, at to store poser hundefoder tager tid at fragte fra en butik i Nyborg til deres bolig på Lolland, så synes de, fire dage fra foderet blev pakket er for lang tid. Især når de ikke kan finde deres tracking-nr på Bring.dk:

'Da vi kontakter Bring får vi at vide, at vi skal kontakte forhandleren, men de er uforskyldt i dette, da de har videre sendt det til Bring.'

'Det er pakket d 1/1-19 og sendt d 2/1-19 og i dag, d. 4/1-19, er der stadig ikke noget.'

Sultne og sure

'Vores hunde er ved at være sultne, og vi er selv ved at være ret så sure', forsætter Michael og Henriette, der får foderet leveret, fordi de ikke kan opdrive det på Lolland. Og i en mail til nationen! skriver Bring her kort efter kl. 16 fredag eftermiddag, at alle mand er på sagen.

'Vi har alle mand i gang med at finde Abbis mad, men desværre uden held indtil videre.'

Bring: Vi fortsætter indtil pakken er fundet

'Det sker, at gods bliver beskadiget, og så skal det manuelt håndteres, hvilket kan tage lidt længere tid. Vi undersøger, om det er tilfældet her. Vi er nemlig up to date med alt gods, så det er ikke en generel forsinkelse.'

'Vi fortsætter, indtil pakken er fundet, og opdaterer løbende.'

'Tror dog desværre, at det kan blive en lang weekend for hunden', skriver Bring-direktør Jens Rom til nationen!.

