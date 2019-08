Scooter er brudt sammen: Tim flytter ind på handicapplads

- Hej. Hjælp.

- Min scooter er brudt sammen, og kommunen siger, at de gerne vil hjælpe med at reparere den, men de vil ikke give mig en låne-scooter imens.

Jeg har da ret til at bevæge mig

- Men jeg kan næsten ikke gå. Mine ben er fyldt med sår, og jeg synes ikke det kan være rigtigt, at jeg ikke har ret til at bevæge mig.

- Så nu har jeg placeret mig her i Baldersgade, ud for nr 24.

Sådan lyder det fra Tim, der med lånte telefoner har kontaktet nationen! i flere omgange i løbet af mandagen, for at få lidt fokus på den håbløse situation han er havnet i.

Politiet satte mig af - og siger jeg ikke kan blive

For selv om det er politiet, der her til morgen har transporteret hans ødelagte scooter og hans øvrige ejendele til Nørrebro, så har politiet også sagt, at han ikke kan blive boende på den handicap-P-plads, han lige nu bruger som lejr. Og derfor har han ret meget brug for hjælp:

- Jeg har en forlængerledning på 100 meter, og nogen rare beboere i gaden har sagt, at jeg godt må få strøm. men jeg kan ikke klare mig uden en scooter.

- Og alle de myndigheder, jeg har bedt om hjælp hos i løbet af dagen, har bare afvist mig, lyder det fra Tim, der derfor håber, at nogen måske har en el-scooter i overskud, som han kan få lov til at låne, mens kommunen sørger for, at hans egen bliver repareret:

- Jeg er ikke tryg ved at være her.

- Jeg plejer at køre til en tankstation eller en genbrugsstation om natten, og så sover jeg i min anhænger.

- Jeg er nemlig træt af at sove på bænke, forklarer Tim, der har været hjemløs siden slutningen af 1990'erne.

Du kan - hvis du har en scooter Tim kan låne - enten selv finde ham i Baldersgade på Nørrebro, ud for nr 24, eller også kan du skrive til denne mail, så sørger vi for, at Tim får besked.