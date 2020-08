Scorede 3700 kr. på DBA: iPhone-fusker udvist

- Bedrageri og berigelseskriminalitet er altid no go.

- Vi hverken kan eller skal acceptere denne form livsstil og virksomhed.

- Dette skal straffes så det kan mærkes, hver eneste gang dette finder sted og bliver udført, ja længer er den kendte ikke.

En Samsung Galaxy og to iPhones

Sådan skriver Thomas J i en af de kommentarer, der er skrevet på Fyens.dk om en 20-årig mand, der er blevet udvist af Danmark i seks år for bl.a. at have brugt fup-annoncer på Den Blå Avis til at lokke folk til at overføre penge til ham. Ifølge avisen har Retten i Odense dømt manden for tre bedragerier.

1700, 2000 og 2000 kr.

- Det første fandt sted i juli 2017 et sted omkring Munkebo, hvor han satte en Iphone-mobiltelefon til salg på Den Blå Avis for 1700 kroner. Det var der én, som fattede interesse for, og i håb om den nye brugte mobiltelefon overførte vedkommende pengene til den 20-årige mand. En mobiltelefon fik han dog aldrig.

- Det samme gentog sig nogle dage senere, og igen var det en mobiltelefon, men denne gang udbudt på Facebook. En Samsung Galaxy til 2000 kr. Køberen fik aldrig mobiltelefonen.

Heller ikke denne køber fik en telefon

- Et par måneder senere var en iPhone udbudt til salg på Den Blå Avis, hvor det lykkedes at få en køber til på forhånd at overføre 2000 kroner. Som i de to forudgående tilfælde fik køberen heller ikke her nogen mobiltelefon, skriver avisen.

For en måned siden fortalte Tanja nationen!, hvor skuffet hun var over, at politiet ikke ville tage en snak med den person, der gladeligt modtog de 4500 kr., hun overførte efter at læst en annonce om en brugt iPhone, men undlod at sende en telefon.

Se også: Snydt for iPhone: Tanja raser mod politiet

Tanja syntes nemlig, at sagen var meget oplagt, da mandens kontonummer var kendt, men hvad tænker du?