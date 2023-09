Scorer kassen: Vil give naboer kage

Der bliver tjent masser af penge på at lave strøm med solceller og vindmøller. Dem vil SF nu have fingre i med en særskat, der skal fordeles tilbage til naboerne

- Alle dem, som bor tæt på den grønne energi skal have en del af kagen – ikke bare lidt krymmel.

Sådan skriver Signe Munk, SFs energi- og klimaordfører nu på Facebook om, at danskere, der bor tæt på en vindmølle eller en solcellepark, skal have del i det overskud mølle- og solcelleejerne får på at sælge strøm.

Betal 6 procent af bruttoindtægt

Som du sikkert har fulgt med i her på nationen! så har nogle opstillere - bla. i Odsherred og Kolding - allerede lokket naboer med store pengebeløb og gratis strøm, men SF mener, at der skal indføres faste regler.

Partiets forslag er derfor, ifølge Energiwatch, at seks procent af energiselskabernes løbende bruttoindtægt skal gå til kommunen og de borgere, der påvirkes mest af opførslen.

Betaler for lidt tilbage

- En af grundende er, at lige nu betaler de virksomheder, der opstiller møllerne, alt for lidt tilbage til naboerne og lokalsamfundet.

- Alt for få af de penge, møllerne er værd, kommer i lommen på det lokalsamfund, der både skal leve med møllerne og har lagt område til deres opstilling, skriver Signe fra SF, der ikke har lagt sig fast på, hvordan de seks procent skal fordeles mellem kommunen og energinaboerne.

Bestikkelse af naboer ikke OK

162 likes har Signe fået på Facebook, men Flemming K. - der har skrevet en af de 62 kommentarer planen har fået - er ikke begejstret:

- Ikke i orden at bestikke naboer til at elske solceller og vindmøller.

- Det er hæsligt at blive nabo til dem og det ødelægger livskvaliteten.

- Hvad med at tænke på, at vi slet ikke skal bruge så meget energi som vi gør idag, skriver Flemming, men hvad siger du?