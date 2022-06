Se 94-årigs budget: Søn raser

Der skal spares på plejehjemmene på Frederiksberg – og det synes Frits D, der har en mor på 94 år, er for dårligt. Borgmesteren skriver til nationen! at situationen er dramatisk og alvorlig

- Jeg har med stor undren læst at der skal skæres 1,5 procent af budgettet på alle institutioner (også plejehjem), som har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune.

- På Betaniahjemmet og andre plejehjem betyder det helt konkret, at der ryger 470.000, kr.

Umuligt at give omsorg

- Dette betyder at der ikke kan bestilles eksterne vikarer fra vikarbureauerne, når der er ferie og sygdom. Ud over det kommer det også til at gå ud over rengøringen de ældre får kun gjort rent hver 14 dag, før var det en gang om ugen.

- Med de i forvejen få medarbejdere plejehjemmene har til disposition, er det en umulig opgave at give de ældre beboere den trygge omsorg, de så hårdt har brug for.

Fint at tænke på flygtninge

Sådan indleder Frits D et brev til nationen! om ret og rimelighed i ældreplejen – og prisen for økologisk mad. Frits mor bor nemlig på plejehjem og han synes ikke hun får den pleje og service, hun har fortjent. Han synes også at hun betaler alt for meget for maden, der ifølge kommunen skal være økologisk. Hans brev – som nationen! har bedt borgmesteren på Fredriksberg om at svare på, fortsætter nemlig således:

Men hvad med de ældre?

- Krigen i Ukraine har selvfølgelig haft stor indflydelse på Frederiksbergs økonomi der er kommet under pres, samtidig med der kommer flygtninge fra Ukraine, som har bruge for forskellige former for hjælp, der øger udgifterne til bl.a. pasning af børn, undervisning , boliger m.m.

- Det er da udmærket at borgmester Michael Vindfeldt tænker på flygtninge, men hvornår tænker borgmesteren på de ældre, der skal holde for hver gang?

Ligeglad med om det er økologiske

- De ældre betaler det hvide ud af øjnene for at bo på plejehjem, maden er det dyreste næsten 4.000,- kr pr. måned for ældre der er småt spisende. Kommunen vil have de ældre skal have økologisk mad.

Læs også: Priserne går amok - det skal du gøre

Mor har 1373 kr tilbage

- Det er de ældre ret ligeglade med, bare de får en hakkebøf, steg eller koteletter m.m. Kommunen skal slet ikke blande sig i hvad de ældre spiser. Dette ville gøre maden både bedre og billigere. De ældre får til morgenmad et stykke franskbrød og kaffe.

- Den varme mad serveres til frokost, eftermiddagskaffe med et lille stykke kage til og aftensmaden er enten tre små snitter eller suppe. Saftevanden er sparet væk. Ud over det er der husleje og andre serviceydelser de ældre skal betale for.

- Med en almindelig pension, har den ældre på et plejehjem ca. kr. 1.372,58 tilbage til frisør, fodterapeut m.m.

Det beløb måtte godt være større

- Hvad med kommunen tænkte på et større rådighedsbeløb til de ældre, skriver Frits, og nationen! har spurgt Frederiksbergs borgmester, hvorfor der skal skæres på ældreplejen. Og hvad han mener om Frits forslag om at droppe økologisk mad og købe uøkologisk og sætte priserne ned. Og det svarer borgmester Michael Vindfeldt på sådan her:

Det mest dramatiske i 17 år

- Frederiksbergs økonomi er presset med muligt budgetunderskud på mere end 100 millioner kroner i år og de kommende år. Hvis kommunalbestyrelsen intet gør, vil kassen gå i minus i år fem.

- I mine 17 år i kommunalbestyrelsen har jeg ikke oplevet noget lignende dramatisk og alvorligt.

Vi nærmer os 400 ukrainske flygrninge

- Som bekendt har jeg overtaget ansvaret som borgmester for et halvt år siden. I løbet af det halve år er Putin gået ind i Ukraine, og vi nærmer os 400 flygtninge på Frederiksberg. Dem hverken kan eller vil vi sige nej til.

- Vi har måtte afskedige entreprenøren på Frederiksberg Svømmehal, fordi de lavede dårligt arbejde.. Nyt estimat for hvad svømmehallen ender med er en ekstrapris i den tocifrede millionklasse.

- Derudover er byggepriser generelt, energipriser og fødevarepriser nærmest eksploderet siden nytår. Dertil kommer et fortsat stort pres med stigende udgifter til socialområdet, som udgør en procent af hele kommunens budgetter til kernevelfærd.

Alle skal bidrage med 1,5 procent af budgettet

- Vi beder alle institutioner fra plejehjem til børnehaver om at bidrage til opstramningen.

- Alle skal derfor, som det ser ud lige nu, bidrage med 1,5 procent af deres styrbare budgetter. Forhåbentlig får vi fuld kompensation fra regeringen til vores udgifter til ukrainske flygtninge, som kan betyde at vi senere på året kan genbesøge denne beslutning og se, om der er økonomisk mulighed for at give noget tilbage til vores institutioner.

- Jeg tager ansvaret på mig som borgmester, men jeg er på den anden side også glad for, at en enig kommunalbestyrelse i april stod bag en opbremsning i økonomien. Ikke fordi nogen af os synes det er sjovt, men fordi det er nødvendigt for at overholde det budget, der er lagt og opføre sig økonomisk ansvarligt.

Det er ikke nemt

- Derfor har vi også åbent og tidligt erkendt og meldt ud, at selvom det ikke er nemt, beder vi alle institutioner fra plejehjem til børnehaver om at bidrage til opstramningen.

- I en økonomisk presset tid skal kommunalbestyrelsen naturligvis være åbne over for alle forslag og idéer til, hvordan vi kan forbedre økonomien, og jeg afviser som borgmester ikke på forhånd noget.

Man kan godt slippe for at købe økologisk

- Men i forhold til økologisk mad, så har kommunalbestyrelsen besluttet en indkøbspolitik for hele kommunen, og i den står der, at indkøb skal være bæredygtige og klimavenlige.

- Magistraten har dog netop lagt op til, at institutionerne kan få dispensation fra økologiprocenten, men det er svært at vide, om det reelt vil have en økonomisk effekt, skriver borgmesteren, men hvad siger du?