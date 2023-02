Se enlig mors køleskab: Er det rimeligt?

- Jeg skriver, fordi jeg godt vil have jeres hjælp til at fokusere på 'ekstra hjælp til børnefamilier'.

- Jeg er enlig mor og har været på kontanthjælp i mange år. Jeg har også fået midlertidigt børnetilskud.

- Fra 31/1 får jeg ledighedsydelse - der er ingen, som vil ansætte en fleksjobber.

- Jeg søger flere job om ugen uden held.

Sådan indleder Gitte en mail til nationen! om at mangle penge hver eneste måned - og nu høre, at andre børnefamilier på offentlig ydelse, kan se frem til at modtage 7500 kroner i inflationshjælp i år.

Flertal aftaler inflationshjælp til 40.500 børnefamilier

Annonce:

Vi har også brug for ekstra penge

Regeringen og SF, De Radikale og Alternativet har nemlig aftalt, at det kun er børnefamilier i kontanthjælpssystemet og børnefamilier, hvor mindst én af forældrene er i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, der skal have pengene.

Og det er hun som godkendt, men arbejdsløs flekjobber, ikke omfattet af.

Er det rimeligt?

Hendes brev, som hun håber kan være med til at få politikerne til at tænke sig om en ekstra gang, fortsætter nemlig således:

- Hvad med os, der er på ledighedsydelse. Vi har da også brug for de ekstra penge til vores børn?

- Lige nu får jeg 10.906 om måneden. Det er til husleje, vand og varme (5000 kr), el (300 kr), forsikring(250 kr), telefon (150 kr), TV-abonnement (240 kr) - og transport og alt muligt andet, plus selvfølgelig mad og tøj til mig og min datter.

- Er det rimeligt, skriver Gitte.

Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at der cirka 14000 personer på ledighedsydelse, men hvad tænker du?