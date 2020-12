Se filmen: Så effektive er de billige mundbind

Et almindeligt mundbind reducerer antallet af dråber med 85 procent viser et forsøg fra Universitetet i Lund i Skåne. Et forsøg, der straks er delt blandt svenskere, der synes mundbind er godt.

- Jeg mener, at den svenske strategi er forkert, og at regeringens og Folkhälsomyndighetens (den svenske sundhedsstyrelse) indstilling til mundbind er ulykkelig.

- Hvis vi alle havde anvendt mundbind på den rette måde, havde vi kunne holde smitten nede - og mindske dødstallet.

Filmede hoste gennem mundbind

Sådan skriver Natalia B på siden 'Vi som vill se munskyddskrav i Sverige' - en side, hun oprettede i juli måned - og som i dag tæller 532 medlemmer. Ideen er at medlemmerne deler information om brug af mundbind og på den måde kan inspirere andre til at bruge mundbind, som hun kalder 'en solidarisk handling i disse tider'. Og det seneste opslag - som er skrevet af Patrik A - handler om et svensk forsøg:

15 procent passerer

- Forskere ved Lunds universitet har filmet hoste gennem forskellige slags mundbind.

- De foreløbige resultater viser, at 15 procent af dråberne fra hosten passerer et almindeligt billigt mundbind, skriver han, og linker til en video fra universitetet. Den video har nationen! fået lov til at vise - se den ovenfor - og spørgsmålet er nu, om det er den, der får Sverige til indføre mundbindskrav i stil med en lang række andre lande.

Kan sige noget om superspredere

Forskerne har filmet hosten med laser og ekstrem høj tidsopløsning og følsomhed og talt antallet af dråber og målt deres hastighed. Og SVT - det svenske svar på DR - har talt med Edouard Berrocal, lektor ved Institut for Forbrændingsfysik ved Lund Universitet om resultatet:

- En interessant opdagelse var, at antallet af genererede dråber varierede betydeligt mellem forskellige mennesker.

- Dette giver en potentiel forklaring på, hvorfor nogle inficerede mennesker er 'super-spredere', og andre ikke er, siger Edouard Berrocal, lektor ved Institut for Forbrændingsfysik ved Lund Universitet til SVT, og tilføjer, at der stadig er meget man ikke ved om hvordan denne corona-virus spreder sig, men hvad siger du?