Se Johns indkøbsliste: Skal handle for 4000 i Tyskland

Om en uge bliver det muligt at krydse grænsen og handle varer i Tyskland igen. Og det glæder John S sig til, for han løber tør. Sidste gang han og konen var af sted, var nemlig i februar

- Når tid er, sådan en uges tid efter 15. juni, så tager vi den store indkøbstur, som vi plejer at gøre ca. hver tredje måned eller lidt mere.

- Vi er ved at være 'nede' på de fleste artikler, seneste tur var 18. februar.

- Vi sparer en del trods indregning af færge og diesel, og får en tur ud af det. På flere områder også bedre varer.

Køber for cirka 4000 kr

Sådan skriver John S i en mail til nationen! om grænsehandel og færgehygge - og økonomi. John tilhører nemlig den del af læserne, der ikke kan se noget galt i at benytte sig af muligheden for at købe stort ind i Tyskland og tage varerne med hjem. Og han vil hjertens gerne fortælle, hvordan han og konens indkøbsture til byen Burg på Femern foregår. Og hvorfor de foregår:

- Det er en aktivitet vi har benyttet os af gennem vel 5 år eller lidt mere, og dækker indkøb fra både Fleggaard og et mindre supermarked, der tidligere hed SKY, men nu hedder REWE.

- Vi har helt enkelt en indkøbsliste for begge steder, en liste som justeres efter behov før hver tur.

Øl, vand og solsikkeolie

- Vores indkøb svinger mellem 3.500 og 4.500 Kr., samlet begge steder, og dækker diverse drikkevarer som øl, vand, spiritus, juice, solsikkeolie til madlavning, forbrugsartikler til husholdningen så som flydende håndsæbe, sæbepulver til vaskemaskine, sulfo til opvask, tabs til opvaskemaskinen, køkkenruller, toiletpapir, alufolie, bagepapir, tandstikker, tandpasta, tandtråd, ketchup og remoulade, samt diverse såkaldt let fordærvelige varer, eksempelvis pålæg som skinke m.v. samt dansk spegepølse.

Og sparer cirka 1000 kr

- Vi køber dog tyske pølser, for her kan danske fabrikanter ikke rigtig være med, samt ikke at glemme ost og andet efter behov – blot for lige at nævne et udvalg fra vores liste.

- Ja, artiklerne er mange og fælles for det hele er, at vi sparer i snit 1.000 Kr., per tur, nogle gange lidt mindre, andre gange pænt mere.

- Det kommer meget an på hvilke varegrupper, der er 'dominerende' i vores indkøb per gang, og vores dyt, som er en DUSTER 'varevogn' (uden sæder bagi) er stort set proppet på de store ture, og nogenlunde pænt fyldt på de mere lette indkøbsture.

En hyggelig tur og god mad på den tyske færge

- Det kan også være en tur, hvor der kun spares en god plovmand, men det skal ses hen over et års forbrug, og så har vi en hyggelig tur ud af det.

- Med lidt god mad på færgen hjem – hvis det er en tysk færge som vi typisk forsøger at ramme' i planen.

- Vi tager helst ikke de danske færger, der er ingen restaurant mere – der var tidligere, men de er sparet væk – her har de kun noget fastfood i 'kaffeteriet', ikke værd at æde, synes vi, skriver John, der altså er på vej til Tyskland om et par uger.