Se selv: Vi er ikke grådige

Anne A har været sygeplejerske i 25 år, og synes især hendes yngre kolleger skal have mere i løn. For som det er nu, råder hun unge til ikke at begynde i faget

- Det er grundlønnen. Der skal op.

- Særligt for de unge sygeplejersker. Og så en bedre normering, så folk ikke flygter fra faget.

- Det er ikke for sjov vi strejker.

Folk kan ikke holde et helt liv

- Det er ikke tomme trusler, det er et reelt problem. Folk kan ikke holde til et helt arbejdsliv med de vilkår, der tilbydes nu.

- I håbet om at I ville se ind bag tallene og hjælpe Danmark til at redde vores sundhedsvæsen.. i stedet for at fremstille os som en gruppe grådige klynkere.

Sådan skriver Anne A til nationen! om den sygeplejerske-strejke, der foregår lige nu - og den løn hun får udbetalt hver måned.

De to ting hænger nemlig uløseligt sammen, og Anne - der skriver at sygeplejersker knokler r….ud af bukserne og sætter eget helbred på spil - har derfor sendt sin fulde lønseddel med, så alle kan se, hvad det handler om: Skæve arbejdstider, grundløn og pension.

Skal bruge fredag aften på at sove

Hendes brev - som du meget gerne må dele til alle, der interesserer sig for løn og sygeplejerskes arbejdsforhold - fortsætter derfor således:

- Min faste løn er 24.790kr om måneden inkl. alle de tillæg, jeg har forhandlet mig frem til.

- For 28 timer pr. uge. 25 års anciennitet.

- Det er den løn, jeg kan købe hus for, det er den løn, jeg får pension af.

- Jeg FÅR ikke 13 % i pension, jeg får 2/3 af 13%. Den sidste 1/3 betaler jeg selv. (Og så bliver folkepensionen derefter reduceret, for vi har jo selv..)

- Og vi får ikke pension af tillæg.

- Når jeg har nattevagt mellem fredag og lørdag skal jeg sove fredag aften.

Og så sove lørdagen væk

- Være på job lørdag nat og sove min lørdag væk. For det får jeg 3-400 kr. i tillæg før skat som ekstra ifht, hvis jeg var i dagvagt en hverdag og kunne passe min nattesøvn.

- Hvor mange penge tror du en mekaniker skal have for st lave din bil lørdag nat?

- Hvor meget skal elektrikeren have for at fikse din eltavle fredag nat? En dyrlæge for at operere din hund en søndag? Og låsesmeden for at låse din dør op 1. Juledag?

For 65 kr ekstra i timen?

- Tror du de vil nøjes med at få 65 kr ekstra i timen før skat for at hjælpe dig?

- Jeg arbejder på et Hospice. Jeg har ikke så dårlige arbejdsvilkår, som mange af mine kolleger.

- Vi har normalt en høj vagtbyrde, da der er brug for mange 24/7.

- Men.. vi har et arbejde, hvor vi er 110% på.

Drømmer om et andet job

- Vi kan ikke gå på arbejde og have en dårlig dag.. (hvem kan det vil du sikkert spørge), men jeg bruger mig selv mega-meget og er virkelig virkeligt træt både fysisk og mentalt.

- Det er svært at beskrive.. men indimellem kan jeg fortælle at man drømmer SÅ meget om et andet job, hvor man ikke skal give og give.. og jeg kan simpelthen ikke arbejde fuld tid.

- Jeg kan ikke give det, der bliver forventet, hvis jeg ikke kan lade op. Så for mig er 32 timer virkelig fuld tid.. og 28 timer en luksus, der gør at jeg har overskud til min familie og mig selv.

- Jeg har en mand der tjener godt trods noget kortere uddannelse. Så jeg klarer mig.

- Men vi bliver nødt til at gøre faget attraktivt, for allerede nu mangler der virkeligt mange sygeplejersker…

Gå ikke ind i faget

- Og jeg advarer samtidigt ALLE de unge mennesker, jeg holder af, til ikke at gå ind i faget. Det er jo absurd.

- På min arbejdsplads er aldersgennemsnittet tårnhøjt. Og i løbet af 5-8 år vil et hurtigt slag på tasken 8 ud af 10 formentligt været gået på pension.

- Vi kommer til at stå tilbage med kæmpemæssige udfordringer. For vi har fået meget få kvalificerede ansøgninger de sidste gange stillinger har været slået op.

- Det går ud over kvaliteten af den pleje vi og vores kære modtager, når der er brug for hjælp.

- Allerede nu læser vi om at 'sygeplejersker da sagtens kan undværes.. de sidder jo bare på deres r.. og lader social- og sundhedsassistenterne lave alt det hårde arbejde'.

Befolkningen ved ikke hvad vi arbejder med

- Problemet er nok at befolkningen simpelthen ikke ved hvilke arbejdsopgaver sygeplejersken reelt varetager, skriver Anne A.

Ifølge Danmarks Radio har medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd modtaget en mail i sidste uge om at der pt IKKE er nye forhandlinger med arbejdsgiverne. Og sygeplejerådets formand tror strejken kan vare lang tid:

- Jeg bliver nødt til at være ærlig og sige, at det sagtens kan blive en langstrakt strejke. Vi må ruste os til en langvarig kamp for en bedre løn, skriver Grete Christensen i mailen, men hvad siger du?