Se sporene i sneen: Far frygter at aflevere barn i vuggestue

nationen! har fået et brev fra en far, der klager over Aalborg Kommunes mangelfulde snerydning. Hver morgen er han ved at vælte på den megaglatte P-plads foran vuggestuen

- Hej.

- Sådan ser det ud ved samtlige børnehaver vuggestuer og daginstitutioner i Aalborg kommune.

- Som man kan se, er det sammenkørt is, som er mega-glat at gå på.

- De steder er nedprioriteret, så de kommer i allersidste række.

- Der er ikke blevet ryddet eller saltet siden sneen kom fredag aften.

Fodspor siden mandag morgen

Sådan indleder en far, der af hensyn til sit barn gerne vil være anonym, et brev til nationen! om de glatte P-pladser, han og andre forældre døjer med når de skal aflevere og hente deres børn i Aalborg. Han synes ikke, det er OK at han stadig kan se de fodspor i sneen, som han satte mandag morgen. Og han vil gerne have politikerne til at gøre noget:

- Den person ved Aalborg kommune som har ansvaret for ovennævnte, sagde man bare skulde have vinterdæk på bilen og fornuftigt fodtøj, som var skridsikker på is



Har de ansvarlige ikke små børn?

- Jeg synes det er sørgeligt, at man prioriterer på den måde.

- Hvem har måske lyst til at have et barn på armen, der vejer 10-15 kilo og så skulle gå på is, når man skal aflevere barn i vuggestue.

- Man skulle ikke tro at dem, der sider i forvaltningen og tager beslutning om, hvordan vejene skal prioriteres med saltning og rydning af sne, selv har mindre børn, skriver faren, men hvad tænker du?

nationen! har bedt Aalborg Kommune om en kommentar til klagen, og de arbejder på at skaffe en svar fra kommunens vinterberedskab.