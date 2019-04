Sebastian bliver 'åndssvag' over morgen-måge: Banker på ruden kl. fem

'Jeg ved godt, der er større problemer i verden, men jeg har den sidste uges tid jævnligt fået besøg af ham her'.

Sådan skriver 29-årige Sebastian Lynggaard, der bor i en lejlighed lige ved Sankt Hans Torv på Nørrebro i København, i et opslag på Twitter.

Her har han også delt et billede af den store måge, der siden fredag i forrige uge har vækket ham hver morgen ved fire-femtiden, ved at banke sit næb stædigt mod ruden.

- Det har været en helt tåbelig morgen, for den var der allerede klokken fire i morges. Den står bare og går frem og tilbage lige nu! siger Sebastian Lynggaard desperat til Ekstra Bladet.

Jeg ved godt, der er større problemer i verden, men jeg har den sidste uges tid jævnligt fået besøg af ham her.



Særlig kl. 5 om morgenen, hvor han banker sit næb mod ruden. Jeg bliver åndssvag. Hva gør jeg? Verbale trusler virker ikke pic.twitter.com/12ju9gUNUK — Sebastian Lynggaard (@PSLynggaard) April 15, 2019

Han er tyet til Twitter for at få gode råd til, hvad han skal stille op med sin nye ubudne morgengæst, som han tænker må være en kvinde, fordi den umiddelbart reagerer på navnet Jane.

Skaf en skræmmeugle

I opslaget er der kommet flere bud på, hvad han eventuelt kan stille op med sit næbbede vækkeur. Blandt andet foreslår én at sætte noget film på ruden, så 'Jane' ikke kan se sit eget spejlbillede. En anden foreslår, at han kan anskaffe sig en 'skræmmeugle', så mågen ikke tør sætte sig.

- Nu har jeg lånt en jagthund, der hedder Totte, som står her og knurrer og gør. Men mågen er der stadig.

- Jeg har en ramme bajere stående derude på afsatsen lige nu, og den står og hakker i dem. Nu har den fået hul på én af dem, så der er øl ud over det hele lige nu, beretter Sebastian Lynggaard, mens han stadig har Ekstra Bladet i røret.

Vil måske have morgenmad

Løsningen med film på ruden kan ifølge Morten D. D. Hansen, der er naturvejleder og museumsinspektør ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, måske godt være vejen frem.

- Man skulle jo tro, at det er fordi den ser sit eget spejlbillede. Det er tit derfor, hvis fugle angriber deres eget spejlbillede. Måger er ikke så selvbevidste som for eksempel kragefugle. Krager og ravne kan godt have en idé om, at det, de ser, er en refleksion af dem selv. Det tror jeg ikke, at måger har. Så det kan være, den har set sig selv, og kommer hver morgen for at hilse, siger Morten D. D Hansen.

- En anden mulighed er jo, at den håber på at få noget at spise. Det har jeg selv oplevet med kragefugle, der kommer og banker på hver morgen og forventer at få noget morgenmad.

Der er også nogle, der foreslår en skræmmeugle - var det måske en idé?

- Nej, det er den satme ligeglad med. Det tror jeg, den er ret kold i røven over. Fugle er ret kloge, de vænner sig hurtigt til, hvordan verden hænger sammen.

- Altså, den universale løsning plejer jo at være at skyde den, men det må man jo nok ikke der inde midt i byen, siger museumsinspektøren.

Meget kræsne måger

Ekspertens teori om, at mågen muligvis forventer at blive fodret hos Sebastian Lynggaard tidligt hver morgen kan der faktisk være noget om. For da han for lidt over en uge siden havde gæster og ikke havde plads til det hele i køleskabet, stillede han nogle salater ud på den lille afsats.

- Da gæsterne så var gået, var der fuldstændig gang i den. Der sad tre måger og havde spredt salat ud over det hele. Det eneste, de ikke havde spist, var fetaosten. Meget kræsne måger.

- Og nu er der så en af dem, der bare bliver ved med at vende tilbage, siger Sebastian Lynggaard.