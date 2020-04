Seere ærgrer sig over DR: Amerikansk og svulstigt

Musikken ødelægger og overskygger de fine billeder i DRs natursatsning 'Vilde vidunderlige Danmark', lyder kritikken, men producentens svar er, at et naturprogram uden musik bliver kedeligt

- Super flot program.

- Selve fortællingen og musikken rev os alle med ud i vores fantastiske skove.

- Wauw.

Overskygger alt det smukke

Sådan skriver Ann C i en af de 250 kommentarer, der er skrevet på DR1's Facebook-profil om public service-stationens naturprogram, 'Vilde vidunderlige Danmark', der havde premiere i søndags. Ann er en af de glade, tilfredse seere, og selve opslaget har da også fået mere end 800 likes og hjerter, men kigger man i kommentarerne, viser det sig at mange har problemer med musikken i programmet.

- Alt for meget musik.

- For mig overskygger det alt det andet smukke, som sikkert har været i udsendelsen.

- Jeg gled væk fra noget jeg havde glædet mig til, skriver Lona L, der har fået 26 likes, og samme holdning har Henning A:

- Enig med de fleste, men underlægningsmusikken er alt for høj.

- Den ødelægger lidt af naturoplevelsen, og i en mail til nationen! fortæller Erling H, at han må sidde og skrue op og ned, når det Vilde vidunderlige Danmark' ruller over skærmen:

Jeg er 71 år og skruer op og ned

- Jeg er 71 år og jeg kan ikke forstå, at man bringer disse fine naturfilm med underlægningsmusik, der meget overdøver fortællerens stemme.

- Jeg skal sidde med fjernbetjeningen og skrue ned, når musikken larmer, og så skrue op på fuld styrke igen, så man har mulighed for at høre og forstå, hvad der bliver sagt.

- Det er ikke kun mig der plages heraf, også mange af mine bekendte hvoraf flere er under 50 år.

- Underlægningsmusikken skal ikke overdøve indtaleren/kommentator, skriver Erling H.

Kedeligt uden musik

I går kunne seerne stille spørgsmål til producenten, komponisten og fotografen bag programmet på dr.dk, og her var der også flere, der spurgte ind til musikken:

LÆS SVARENE (link til DR.dk) fra folkene bag 'Vilde, Vidunderlige Danmark': Ja, vi har (også) brugt tamme dyr

Sisse L spurgte f.eks.:

- Hvorfor musik overhovedet? Det virker meget amerikansk med den overdramamatiske musik. Vi ville foretrække naturens egne lyde i stedet. Smukke billeder

Henrik Zachariassen, producenten, svarede:

- Vi vil understøtte dramaet med musikken. Virkeligheden er jo at naturen ofte ikke lyder af meget. De fleste dyr bevæger sig forholdsvist lydløst. Et naturprogram uden musik vil blive meget ensformigt og kedeligt.



Musikken understøtter dramaet

Og Amanda spurgte:

- Hvad var tankerne bag musikken? Vi synes, den var temmelig svulstig/højdramatisk og 'gamer'-agtig og måske ikke særlig 'dansk' (håber der også er plads til kritiske spørgsmål).

Rasmus Zwicki, komponisten, svarede:

- Ja det er der helt sikkert. Vi er tre komponister som med hver vores virkemidler har fået til opgave at underbygge både de små og store handlinger ud fra nogle af de æstetiske forbilleder som man kender fra andre naturserier.

- Forholdet til den danske natur er noget af det jeg særlig har arbejdet med, og du kan høre lidt nærmere om den proces og andet dansk musik i radioprogrammet Naturens Symfoni på P2

Henrik Zachariassen svarede:

- Vi har fået mange spørgsmål om musikken som kredser om det samme. Musikken er skrevet til at understøtte dramaet. Vi synes at det lykkes ret godt og er glade for musikken.

- Den er jo skrevet af tre danske komponister og indspillet af DR SymfoniOrkestret og pigekoret, så der er tale om dansk musik, skriver holdet bag programmerne, men hvad tænker du?