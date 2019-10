Seere stiktossede: Lav det om

- Bliver altid trist, når det er de 'forkerte', der ryger ud (nu anden uge i træk).

- Ved godt at det er et underholdningsprogram, men for mig er det også underholdning at se god dans med dygtige dansere.

- Os hjemme i stuerne burde ikke kunne stemme på lige fod som dommerne.

- Bare min mening.

Seerne burde ikke have indflydelse

Sådan skriver Pia B. i en Facebook-kommentar på det populære TV-program Vild med dans' profil. Og Pia er langtfra den eneste, der synes, at de stemmer, der kommer fra seerne, ødelægger oplevelsen:

- Jeg er så skuffet/vred over, at dygtige dansere ryger ud i stedet for Umut, som er så talentløs på et dansegulv.

- Det er så uretfærdigt, det gør programmet til en skandale at se på.

- Seerne burde ikke have indflydelse på stemmerne.

- Synd han ikke selv kan se, at han burde trække sig og i stedet koncentrere sig om at lave det han er bedst til, nemlig fed mad, skriver Dorte H, og Pia - der har samlet 24 likes - sammenligner med den sæson, hvor danse-træet Allan Simonsen først blev stemt hjem i næstsidste runde:

Der er gået Allan Simonsen i den

- Ved godt det er et underholdningsprogram, men jeg kan ikke fatte at de der SÅ åbenlyst ikke kan danse, bliver i programmet, mens de, der rent faktisk kan danse må hjem.

- Al respekt for Umut, men nu må det være nok.

- Der går jo total 'Allan Simonsen' i det og det ødelægger programmet for mig, skriver Pia.

På Ekstrabladets Facebook er lykkedes at finde én, der synes at Umut er en gave til danse-programmet. Det er Nicolaj P.:

- Amen jeg elsker Umut.

- Manden er indbegrebet af komedie,skriver Nicolaj, men hvad tænker du?

