Sejlede med Molslinjen: Endte i forkert by

- Hej.

- Jeg har sendt en klage til Molslinjen.

- De lod min familie og 15 andre med gyldig rejsehjemmel stå på kajen i Odden.

- De havde overbooket deres færge.

Skulle til Ebeltoft - havnede i Aarhus

Sådan indleder Jonathan N, der er jurist, en mail til nationen! om først at booke og betale en tur med Molslinjen til Ebeltoft og siden modtage en bekræftelse på en ’gyldig billet’. Og så alligevel ende med at stå med en lang næse på kajen, mens andre biler, der tilsyneladende har booket andre typer af billetter, bare får lov til at komme ombord.

Jonathan kræver nu kompensation svarende til fuld billetrefusion plus to timers ekstra rejsetid og 32 kilometers ekstra kørsel, fordi han og familien efterfølgende blev sejlet til Aarhus.

Færgebillet-lotteriet - trak en nitte

Selv om de altså havde betalt og bestilt for en tur til Ebeltoft. Men Molslinjen har blot sendt ham en fribillet. Jonathans klagehistorie - som Molslinjen svarer på nedenfor – fortsætter nemlig således:

Jonathans mistanke

- I deres handelsbetingelser får man det indtryk, at de sælger lotterisedler og ikke færgebilletter - der står bl.a. ’Reservation er ikke garanti for befordring, men er alene at anse som en forespørgsel om ledig kapacitet på den pågældende færge’.

- Vi bruger jævnligt overfarten, og jeg finder det helt uacceptabelt, at man sælger billetter til bestemte overgange, men bagefter ikke regner dem som sådan - især fordi jeg mistænker dem for bevidst at dobbeltsælge de samme pladser, og derved tjene penge på at nægte de af deres kunder, der har købt deres billet til normalpris, det produkt, som de har betalt for.

Men så kan man jo betale ekstra

- I stedet kan man komme med deres færge mod ekstrabetaling.

Jeg er nemlig blevet opmærksom på, at med deres 'Business BlueClass' sælger de 'pladsgaranti uden reservation' og “check-in indtil 5 minutter før afgang”, og det passer med, at vi kunne se, at biler, der ankom efter os, kørte direkte ombord på færgen, mens vi blev holdt tilbage.

Decideret provokerende

- Det er jo decideret provokerende - og næppe lovligt, når man handler med forbrugere.

- Jeg mener derfor, at de gør sig skyldige i vildledende markedsføring, skriver Jonathan, der nu vil klage til forbrugerombudsmanden.

Det kikser i lasteprocessen

nationen! har bedt Molslinjen svare på, hvorfor en ’gyldig billet’ ikke er nok til en tur – og hvorfor de ikke vil kompensere Jonathan for to timers ekstra rejsetid plus benzinpenge, og det svarer Molslinjen på sådan her:

- Når vi sælger en færgebillet, er det med alle intentioner om at få alle dem med, som har en billet. Det kan desværre kikse.

- Det sker ganske sjældent, selv om vi har 15 millioner rejsende om året – men det sker.

Og det er samme regler i hele EU

- Ligesom det sker for tog, busser og fly at der går et eller andet galt, og alle passagerer beklageligvis ikke kommer med.

- Det er stort set altid selve lasteprocessen, som går galt. Også på denne afgang, hvor der kom det antal passagerer og biler, som vi havde forudset.

- Når det sker, kompenserer vi efter gældende regler, som alle kan findes i vores betingelser, som man i øvrigt krydser accepteret ved, når man bestiller en billet.

- Vi sejler efter det samme regelsæt, som gælder i hele EU på tværs af forskellige former for transport, skriver Molslinjen.

