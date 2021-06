Seks år mere i bur

- Det er ikke til at tage fejl af, når mere end en million mennesker råber EU op på den her måde.

- Nu skal der ske noget.

- Derfor er jeg også glad for, at Europa-Parlamentet nu er med til at presse på og sætte en slutdato.

Mest populære forslag nogensinde

Sådan skriver Niels Fuglsang, medlem af Europa parlamentet for socialdemokratiet til nationen! om det forslag til et forbud mod bla. fiksering af søer, kalvebokse, burhøns og kaninproduktion i bure, Europa-Parlamentet skal stemme om imorgen.

Op mod 1,4 millioner europæere - de 65.000 fra danmark - har nemlig skrevet under på et europæisk borgerforslag om burforbud. Det er så mange, at borgerforslaget er det mest populære i EUs historie. Og Niels Fuglsang tror det bliver vedtaget.

Penge til dyrevelfærd

- Det er tragisk, at så mange af EU's dyr stadig lever hele deres liv i bure – nogle gange er de fikserede, og kan hverken vende eller dreje sig.

- Jeg oplever et stort momentum for nu at få gjort noget for dyrevelfærden på det her område.

- Det er selvfølgelig ikke gratis, så jeg mener man skal målrette landsbrugsstøtten til initiativer, der forbedre dyrevelfærden, skriver Niels Fuglsang.

kan træde i kraft i 2027

Forslaget skal - hvis EU-parlamentet vedtager det - godkendes af EU-Kommissionen. Hvis det bliver endeligt vedtaget, er det planen at det skal træde i kraft i 2027.

I følge dyreværnsorganisationen Anima var der mere end 500.000 burhøbepladser i Danmark i 2020.

Stort set væk fra hylderne

Og selv om stort set alle danske supermarkeder er stoppet med at sælge hele buræg og ikke længere benytter buræg i deres private label-produkter - risikerer forbrugerne ifølge Amina at støde på buræg på restauranter i kantiner, og i diverse fødevarer, uden at det er deklareret, at der er tale om buræg.