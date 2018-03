Seks domme for vold og trusler: Dommer var meget tæt på at udvise iraker

- Næsten udvist JA_JA.

- Udvist bliver han aldrig, for det kan man ikke finde ud af.

- Men dem, der er i arbejde eller vil det danske samfund, DEM kan vi finde ud af at udvise.

- Men de er heller ikke så farlige.

Vi er virkelig tæt på

Sådan skriver Svend J på jv.dk i en af de kommentarer, der er skrevet om en 24-årig iraker, der i dag fik et år og 3 måneders fængsel for grov vold i landsretten - og en betinget udvisning. Manden var også betinget udvist i perioden 2013-2015 efter en voldsdom, og landsdommeren lagde ifølge avisen ikke skjul på, at det var virkelig tæt på, at den 24-årige mand, stod til at blive udvist.

- Vi er virkelig tæt på, sagde dommeren, og henviste til den danske udlændingelov, Menneskerettighedsdomstolen samt at den 24-årige, der kom til Danmark som 8-årig ikke har meget kontakt til Irak og driver en forretning..

Forkastelig at loven er så blødsøden

Manden har siden 2011 fået seks domme for især vold og trusler, og Svend J er ikke den eneste, der undrer sig i kommentarfeltet:

- Ja, man skal mindst ha slået ihjel for at blive udvist af Danmark.

- Forkasteligt at loven er så blødsøden, skriver Tage H, og Susanne K synes at antallet af domme taler for udvisning:

- Han bliver jo ikke klogere, - ud med ham..!

Men hvad tænker du? Udviser Danmark de rigtige?