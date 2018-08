Seks mand i tre biler: Kommune tvinger pige tilbage til hash-rygere

- Da hun boede hjemme, røg hun hash til fester, hvilket ikke var tit, da vi begrænsede det, men da det naturligvis ikke er i orden, søgte vi hjælp for at få hendeud af det…

- Kommunen kvitterede med at tvangsfjerne hende tre dage før hun blev 15 år, da det er lettere at fjerne en mindreårig, med begrundelser alkoholikere-psykisk syge-omsorgssvigt-osv.. hele møllen…

Vi blev skilt for ikke at miste vores hus

- De stjal vores datter på direkte løgne og ødelagde vores liv og ikke nok med det, så blev vi truet til at sætte vores hus til salg, så vi kunne betale for hendes tvungne ophold.

- For ikke at miste alt så fik vi en skilsmisse efter 20 års lykkelig ægteskab, hvilket vi var nød til for at kommunen ikke skulle tage hus-bil osv….

Sådan begynder et brev, nationen! modtog i går aftes fra en mor, der pga af sagens omstændigheder, er anonym. Moren er trist over, at datteren er blevet tvangsfjernet - men hun er endnu mere trist over, at datterens hashforbrug er eksploderet på kommunens bosted. Hun vil derfor gerne høre, hvad andre i samme situation - hvis der er nogle - har gjort:

Hun stikker af - hun vil hjem til os

- Hun er vores efternøler vores ønskebarn (vores fælles barn) og vores et og alt, uden hende i vores liv er det intet værd…

- Situationen lige nu er at hun stikker af - hjem til os - hvor hun har ro og er stof-fri.

- Kommunen sendte så 3 biler og 6 mennesker for at tvinge hende tilbage på opholdsstedet…

- Men hun stak af igen på den 6 timer lange rejse hjem til os i trykke omgivelser..

- Der er et stort pres på hende, men som hun siger:

Hvad skal jeg gøre mor?

- Hvad skal jeg gøre? Leve i det store misbrug, jeg har fået på opholdsstedet eller søge hjem hvor jeg er stof-fri og hvor de mennesker er der hjælper mig og som jeg elsker og som elsker mig, slutter moren, der også har medsendt en sms fra datteren.

Ikke den første mor der skriver om bosteds-hash

Moren vil gerne høre, om andre med tvangsfjernede børn har kendskab til at der bliver røget hash på bosteder for tvangsfjernede unge. Og hun vil gerne høre, hvad andre i hendes situation har gjort for at få det stoppet. Hun læser med i kommentarfeltet.

Har du viden om hashrygning på bosteder for tvangsfjernede unge? — Ja, og jeg ved, at der bliver røget en del — Ja, og jeg ved, at det sker i meget begrænset omfang, hvis det overhovedet finder sted — Nej Har du viden om hashrygning på bosteder for tvangsfjernede unge? 36.1 % Nej 5.36 % Ja, og jeg ved, at det sker i meget begrænset omfang, hvis det overhovedet finder sted 58.53 % Ja, og jeg ved, at der bliver røget en del

nationen! har tidligere fået denne mail fra en mor til en 15-årig dreng, der også var blevet tvangsanbragt på et bosted. Hun sendte også foto fra sønnens værelse - og skrev hans ophold således:

Jeg deltog, som jeg plejer, i kontrolmødet tillige med en afdelingsleder og en pædagog fra Bostedet.

Min søn skal vejes, måles mm, hvorfor vi imens træder ud af rummet.

Mens vi står og venter, spørger jeg til den øgede dosis Truxal min søn er begyndt at få, efter anbringelsen, da det bekymrer mig.

Pædagogen svarer: 'at min søn kun får ekstra Truxal, når han ikke har mere hash at ryge.

Jeg spørger rystet, om han ryger hash på bostedet, og hvorfor de ikke forsøger at forhindre det???

Jeg siger, at det er møg farligt for en ung med en psykose at ryge hash, og udtrykker min undren og bekymring over, at man ikke arbejder på at skærme min søn fra Hash-rygning.

De svarer enstemmigt, at man på bostedet er af den holdning, at: 'det er bedre at lade min søn ryge hash end at sætte hårdt mod hårdt.

Min søn fortæller, efter jeg taler med ham om rygning af hash på stedet, at han ryger hash så godt som hver dag, og at han har fået at vide, 'at det er ok, så længe han ikke ryger, mens andre ser'.

Derfor går han udenfor og gerne i områdets lille skov, når han skal ryge hash.