Seks minutters træning: 810 kr i gebyr

Musta er rasende på CityParkering, der kræver at han betaler 810 kr for at overskride to-timers parkering med seks minutter. Især fordi han har TRE timers gratis parkering

- Hej

- Jeg er medlem af SATS, og nogle gange træner jeg i centeret i Valby.

- Her er der kamerasystem, der registrer parkering ind og udkørsel.

Systemet læser ikke altid

- Der er 2 timer gratis for alle - og som medlem i SATS får man en time ekstra gratis.

- Men - det er ikke altid systemet kan læse bilen og derfor er det ikke altid man får sin ekstra gratis time.

Det sker faktisk ret ofte, at systemet ikke læser bilen korrekt.

Havde jo ret til tre timer - og det her to timer og seks minutter

Sådan indleder Musta A. et brev til nationen! om ret og rimelighed og god kundeservice. For den 29/7-21 modtog han en bøde på 810 kr for parkering ved SATS i Valby. Selv om kørte to timer og seks minutter efter at han stillet bilen for at træne. Mustafa har forsøgt at skrive til Mitcph/Cityparkering, der har udskrevet bøden og forklaret dem, at han jo – som SATSmedlem - kan holde parkeret i tre timer. Forgæves.

De nægter at slette bøden

Derfor håber han at et brev til nationen! kan få City-Parkering til at se på sagen igen:

- Jeg har skrevet til firmaet og jeg har også sendt billeder og dokumentation på, at jeg har været oppe og træne (træningslog).

- Men de nægter at slette bøden.

- I Fields får man et gebyr på 200 kr for glemt betaling, det er lige til at leve med.

- Men at kræve 810 kr for 6 min er fuldstændig uhørt og urimeligt?

Kan det være rigtigt?

- Kan det virkelig være rigtigt at p-firmaer kan tillade sig at opkræve så store urimelige krav, specielt når man har været berettigt til at parkere sin bil , skriver Musta A og nationen! har spurgt Cityparkering, hvorfor de tager 800 kr fra Musta – og hvorfor de ikke lytter til et SATS-medlem, der har tre timers gratis parkering.

Og det svarer CityParkering på sådan her:



- Der er et tilbud til SATS medlemmer, om at forlænge deres parkering med 1 times gratis, hvis de registrerer deres køretøj og parkere i p-huset.

- Når man parkerer på området, er der sat skilte op, hvoraf regler og vilkår for parkering fremgår tydeligt.

Man kan betale på hjemmesiden

- Af disse fremgår det også at såfremt man oplever drift fejl på automaterne, kan (man?) forlade området med det samme og derefter betalte på hjemmesiden mitcp.dk i op til 24 timer efter man har forladt området.

- Derudover er der et vagtnummer man kan ringe til ved drift fejl, skriver CityParkering, men hvad tænker du?