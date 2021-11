Seksårig er ond mod mor

Drengen bider sig selv, skriger og ødelægger ting, når han er i skole. Så nu har de desperate forældre taget ham ud af skolen. De håber at et brev til nationen!, kan være med til at råbe kommunen op.

- Hej.

- Vi kæmper en kamp med Frederikssund Kommune, som kun vil tilbyde et alment skoletilbud til vores søn, selvom han har store udfordringer, som ikke matcher dette.

- Når han går i skole slår han hovedet ind i væggen, bider sig selv og slår sig selv og river hul på sår, så han græder af smerte.

Har sagt han ikke vil leve

- Han får voldsomme raseri anfald (skriger råber ødelægger ting) og han er ond over for mor.

- 4 gange har han sagt han ikke vil leve mere. Han føler sig så forkert og føler at han ødelægger alt og at alle skælder ud, og at han ingen venner har.

- Han er ked af det, det meste af tiden.

- Men vi føler os hverken set eller hørt.

- De vil ikke efterkomme hans behov selvom en udtalelse fra Psykiatrien peger i retningen af et dagsbehandlingsskole/specialskole.

Er vi de eneste der undrer os?

Sådan indleder Mikkel T et brev til nationen! om at være far til en dreng, der ikke har det godt. Og føle, at kommunen slet ikke er interesseret i at hjælpe.

Mikkel har skrevet brevet sammen med drengens mor, og har også sendt den seneste underretning fra børnespyk i Hillerød med, og nu kunne han godt tænke sig at høre, om han og mor er de eneste, der synes, at den underretning burde få kommunen til at handle.

Brevet - som nationen! har bedt Frederiksund Kommune om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Vi frygter for vores søns udvikling

- Vi er trætte af, at løbe panden mod en mur med kommunen.

- Deres skoletilbud vil bremse vores søns udvikling, forværre hans trivsel, fremrykke hans udreagerende adfærd overfor sin mor.

- Så nu har vi taget ham ud af skolen, og nu har han det godt, men vi er bange for om vores søn vil gennemføre en skolegang og få muligheden for personlig udvikling og et selvstændig voksenliv som hans jævnaldrende.

Og tror det vil koste dyrt

- Vi mener, at de kortsigtede besparelser i kommunen kan komme til at koste dyrt i den lange ende, skriver Mikkel.

(læs kommunens svar nedenfor)

Kommunen: Ikke altid det rigtige tilbud i første omgang

nationen! har spurgt Frederikssund Kommune, hvad de selv synes om situationen – og hvordan de læser underretningen fra børnepsyk, og det svarer kommunens chef for Center for Børn og Skole, Trine Venbjerg Hansen på sådan her:

- Frederikssund Kommune kan ikke kommentere på en konkret sag. Men vi kan sige, at vi naturligvis tager henvendelser og klager fra forældre alvorligt.

- Vi forsøger altid at finde de rette tilbud til børn og unge, der har brug for det. Det gør vi i samarbejde og dialog med forældrene. Vi ønsker ligesom forældrene, at børnene får de rette tilbud, som hjælper og støtter dem i deres udvikling og opvækst.

Men vi gør os umage

- Det er ikke altid, at vi finder det helt rigtige tilbud i første omgang, fordi det er ofte komplekse sager og kan være svært at spore sig ind på det helt rette tilbud for et barn og dets behov.

- Men vi gør os altid umage for at sikre, at alle kommunens børn og unge er i et skoletilbud, der kan imødekomme deres behov, og hvor de kan trives og udvikle sig både fagligt, socialt og personligt, skriver kommunen, men hvad tænker du?