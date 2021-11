Selv overlægen synes det er urimeligt

Afdeling for Led- og Knoglekirurgi på Rigshospitalet er hårdt ramt af først nedlukning i forbindelse med corona, så sygeplejestrejke og nu sygeplejerskernes ferieafvikling. Det betyder bla. at Jessie, der har en knækket titanium-stang i ryggen, skal vente ... og vente

- Hej.

- Jeg er 60 år gammel og nu er jeg førtidspensionist.

- Jeg er efterhånden blevet opereret 19 gange i ryggen, og i 2019 ’stivgjorde’ de mig fra nakke til lænd med titanium-stave og diverse skruer.

Korset og morfin

- Men i juni knækkede den ene stav – den i højre side ved lænden.

- I juli var der problemer med den anden stav, og jeg er hårdt ramt med mange smerter.

- Ligger faktisk indespærret i mit hjem i en sygeseng med jernkorset og morfin hver 4 time.

Vi afventer operationsdato, skrev Riget i september. Og de og Jessie venter stadig.

Var automekaniker-kone i 33 år

Sådan indleder Jessie b et brev til nationen! om at vågne med smerter og gå i seng med smerter og føle at det system, der skulle hjælpe hende, er komplet ligeglade. For stavene kan kun repareres via en operation – og den er er der lang ventetid på. Faktisk så lang, at Rigshospitalet ikke kan give en dato. Jessies brev – som nationen! har bedt Riget om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Og så skal man da ikke udelukkes

- Jeg har været medhjælpende hustru hos min eksmand i hans automobilfirma i ca 33 år og knoklet.

- Og så kan det da ikke være rigtigt, at jeg skal ligge indespærret med voldsomme smerter og være udelukket fra samfundet og i uvished så lang tid.

- Den seneste samtale jeg havde med rygkirurgen på rigshospitalet - som er de eneste i Danmark der foretager disse operationer – endte med at jeg fik oplyst, at ventetiden lige nu er op til to år.

- To år med knækket jernstang, morfin, spændt inde i et jernkorset, skriver Jessie B. og nationen! har bedt Riget om at svare på, hvorfor Jessie ikke får hjælp.

Der er ventetid på 6-9 måneder

Og ledende overlæge Claus Munk Jensen fra Rigshospitalet har været med til forfatte denne forklaring til nationen:

- Afdeling for Led- og Knoglekirurgi på Rigshospitalet oplyser, at der ikke er en ventetid på to år på den højt specialiserede operation, som Jenny har behov for.

- På denne type operation er der i øjeblikket en ventetid på omkring 6 - 9 måneder, hvilket også er tilfældet for Jessie.

Vi synes også det er urimeligt i øjeblikket

- Vi har ligesom mange andre afdelinger været hårdt ramt af først nedlukning i forbindelse med corona, så sygeplejestrejke og nu sygeplejerskernes ferieafvikling, hvilket betyder, at vi ikke har kapacitet til at operere alle de patienter, som vi gerne ville.

- Det betyder en hård prioritering, hvor de patienter, der trænger mest, kommer først, og det er blandt andet børn, patienter med akutte og livstruende sygdomme, herunder kræftpatienter.

Vi indkalder så snart som muligt

- Vi synes også, at der urimelig lang ventetid i øjeblikket, og vi arbejder på mange initiativer for at nedbringe den.

- For Jessies vedkommende kan hun forvente at blive indkaldt til operation så snart som muligt, og hun er altid velkommen til at ringe til afdelingen, hvis hun er i tvivl om operationstidspunkt eller har andre spørgsmål, skriver Riget, men hvad tror du 'så snar som muligt' ender med at betyde?