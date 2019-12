Sender 38.500 kr. til kæreste i Thailand: Forventer 90 dages besøg

- Hej mit navn er Claus J.

- Min kæreste fra Thailand ville være ven med mig på Facebook, og vi Facetimer cirka i en måned, og bliver så glade for hinanden, at jeg tager til Thailand i 12 dage.

- Her bliver jeg så glad for hende, at jeg vil have hende til Danmark som turist.

- Og fordi vi har forlovet os.

Jeg udfylder en formular der hedder VU2

Sådan indleder en dansk mand, der hedder Claus et brev om hvor helt utroligt bøvlet det er for ham at få papirerne i orden, så hans forlovede fra Thailand kan komme på besøg og opleve en dansk jul, nytår og vinter. For som du kan læse, så synes Claus han har gjort alt, hvad han er blevet oplyst - men alligevel går tiden uden at kæresten har fået sit visum. Hans brev - som han håber vil blive læst at nogen, der kan hjælpe ham med et godt råd - fortsætter nemlig således:

Skriv 90 dage på og deponer 38.500 kr

- Jeg kontakter Udlændingestyrelsen for at få hjælp og får at vide, at jeg skal udfylde en invitation som hedder vu2,

- Damen hos styrelsen siger, at jeg godt kan skrive at besøget skal vare 90 dage - som hun har ret til,

- Hun fortæller også, at jeg skal være opmærksom på at deponere 90 gange 350 kr dagen, fordi I Thailand skal min kæreste deponere for 90 gange 350 kr.

- Dem sender jeg til hendes konto i thailand. (cirka 38.500 kr).

Det gør jeg, men nu siger de 45 dage

- Men da min kæreste så søger visum hos et agentur i Thailand, får hun at vide, at fordi jeg kun har været i Thailand i 12 dage, kan hun ikke få lov at være i Danmark mere end 45 dage.

- Men hvorfor siger de så jeg skal deponere for 90 dage både i Danmark og Thailand.

- Jeg føler at jeg er ført ud på et vildspor.

- Og iøvrigt havde jeg store problemer med Danske Bank, da jeg ville sætte 40.000 ind på min konto til trods for, at jeg havde hævet mange penge i løbet af i år efter min afdøde kone,

- Jeg følte at de troede, det var hvidvask, skriver Claus, der har været i telefonisk kontakt med udenrigsministeriet i Danmark og forsøgt at maile til ambassaden i Thailand mange gange - uden at finde ud af, hvad der mangler.

Giv Claus et godt råd

nationen! har på Claus vegne spurgt, hvad han kan gøre mere for at få sin kæreste på besøg i 90 dage, og i Udlændingestyrelsen henviser de til udenrigstjenesten, og fra Udenrigsministeriet lyder svaret, at det er muligt at ændre antallet af dage på sin visumansøgning ved at kontakte den relevante ambassade, der foretager sagsbehandlingen og dermed har kompetencen til at træffe afgørelser i visumansøgningssager.

Men hvad siger du?

(Hvis du har et godt råd til Claus, så send det på denne mail - eller skriv en kommentar.)

Se også: Jimmy elsker thai-mad: Men nu skal konen udvises efter 8 år