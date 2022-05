Sendt hjem: Duede ikke

Anders viste sin kørekort app til den prøveansvarlige, da han skulle til MC-teoriprøve i tirsdags. Og fik at vide, at det ikke var gyldigt ID. Det var en fejl

- Hej.

- Jeg skulle til MC-teoriprøve i tirsdags.

- Jeg vidste, at jeg skulle have billede-ID med, og da jeg på dagen kørte i min kærestes bil, tænkte jeg ikke over tage mit papir-kørekort med.

- Ved fremmøde bliver jeg spurgt om ID.

Har du sygesikring?

- Jeg viser ham kørekort-appen, som er oprettet med nemid og pas.

- Og som jeg jo kan læse mig frem til på diverse hjemmesider, at det er fungerer på lige fod med et fysisk kørekort og legitimation.

- Men nej, han spørger som nødløsning om et sygesikringskort og en masse andre legitimationer.

- Og afviser kørekort-appen grundet man kan manipulere med det.

Han gad ikke bruge så lang tid

Sådan skriver Anders W. til nationen! om den mystiske oplevelse, han havde tirsdag morgen i Nykøbing Falster. Anders er nemlig meget overrasket, og frustreret over, at et kørekort på mobilen betød at han blev udelukket fra at gå til teoriprve. Og han håber at Færdselsstyrelsen – som nationen! har bedt kommentere brevet – er enige. Det fortsætter nemlig sådan her:

- Der er en Qkode som ændre sig løbende i den app, så hvis han have taget sig tid, og var sat ind i det fra arbejdsgiveren, kunne han have set, at der ikke var manipuleret med den.

- Mine omkostninger er mindre, men stadig frustrerende ligegyldig smidt ud af vinduet.

- 1000 kroner, en fri dag, og brændstof mellem Nakskov og Nykøbing F.

De trækker nok bare på skuldrene

- Jeg er klar over det ikke giver mig en bestået teoriprøve :)

- Men er noget overrasket over at en app, ordensmagten og kommuner kan bruge, ikke er gyldig i Færdselsstyrelsen.

- Jeg har skrevet til dem, men forventer at de trækker på skuldrene, skriver Anders, og nationen! har spurgt Færdselsstyrelsen, om de er enige i, at han skulle have været afvist. Og om de – hvis de ikke er – vil dække hans udgifter og give ham en ny prve.

Og det er de - selv om de ikke kan udtale sig konkret om personsager:

Kørekor-app er det samme som et fysisk kort

- I forhold til brugen af kørekort-appen som legitimation, så betragtes et gyldigt kørekort, som fremvises på kørekort-appen, som værende det samme som et fysisk kort og det kan derfor sagtens benyttes som legitimation til de fleste typer af køreprøver.

- Der er en undtagelse ved en kontrollerende køreprøve, hvor man skal møde op med det fysiske kørekort.

- Begår Færdselsstyrelsen en fejl, forsøger vi selvfølgelig at få rettet op på situationen, så snart vi er bekendt med det.

Og vi tager kontakt

- Bliver man f.eks. afvist til en køreprøve fejlagtigt, så skal man selvfølgelig have en ny prøve hurtigst muligt og Færdselsstyrelsen tager i sådanne situationer kontakt til borgeren og dennes kørelærer, for at få berammet en ny gebyrfri prøve, skriver styrelsen, men hvad tænker du?