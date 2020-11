Sendt hjem efter privatfest: Dobbeltmoral

- Tip.

- En gruppe 3.g'ere fra Falkonergårdens Gymnasium holdt forrige weekend (fredag d. 30.10 red.) en privatfest med mere end 10 deltagere.

- Ugen efter blev de hjemsendt af gymnasiet, nægtet virtuel undervisning (OBS: læs svar fra rektor nedenfor) og udskammet af skolen.

Oplev dobbeltmoralen

Sådan lyder de første sætninger i et brev - et ægte gammeldags et af slagsen i poststemplet papirkuvert - der landede i Ekstra Bladets postkasse i sidste uge. Brevet var påført hele tre stks 10 kroners frimærker, selv om ét havde været nok. Brevet havde ingen afsender.



Alligevel har vi bedt skolen svare, da afsenderne tydeligvis mener, de er blevet uretfærdigt behandlet - fordi lærerne i deres øjne OGSÅ har overtrådt forsamlingsforbuddet.



Jeg kan bekræfter at 50 lever blev sendt hjem

Brevet - som skolens rektor svarer på nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Onsdag d. 11. november afholder skolen så er lærermøde med mere end 80 deltagere.

- Oplev dobbeltmoralen, skriver afsenderne, men skolens rektor mener, der var gode grunde til at sende eleverne hjem - og til at afholde mødet med de mange lærere.

Hun skriver:

- Jeg kan bekræfte, at vi har sendt ca. 50 elever fra 3.G hjem, i forlængelse af at de har afholdt en privat fest.

Nogle af de andre elever var nervøse

- Vi bliver kontaktet af nogle 3.G elever lørdag den 31/10, fordi de var nervøse for at komme i skole om mandagen.

- Deres bekymring handlede om, at der havde været afholdt en fest om fredagen på tværs af skolens 3.G klasser, og disse elever har personlige grunde til, at de ikke må bliver smittet med Corona.

- På baggrund af denne henvendelse skriver jeg til alle vores 3G. elever, at vi er blevet gjort bekendt med denne fest.

- Af hensyn til andre elever og lærere på skolen, så skal de få taget en Corona-test før de kommer i skole. De vil modtage virtuel undervisning i den mellemliggende periode.

Det synes jeg ikke er udskamnning

- Jeg opfatter på ingen måde min skrivelse som en udskamning af vores elever.

- Siden august har det været helt afgørende, at vores elever kun er sammen med deres egne klassekammerater.

- Dette gør vi for at minimere smittekæder og for at undgå hjemsendelse/lukning af hele skolen.

- Vores hovedopgave er at holde skolen åben for vores over 1000 elever.

Det var en væsentlig smitterisiko

- Festen vurderedes til at udgøre en væsentlig smitterisiko, hvilket medførte at vi krævede en test, før de kom i skole igen.

- Jeg kan også bekræfte, at vores lærere var på arbejde onsdag den 11/11. Vi havde pædagogisk dag om almendannelse i undervisningen fra kl. 8.30 – 15.00.

Og lærerne holdt afstand - og salen er kæmpestor

- Den pædagogiske dag blev holdt i vores hal, som normalt kan rumme 1000 mennesker.

- Den pædagogiske dag blev holdt i vores hal, som normalt kan rumme 1000 mennesker.

- Lærerne var placeret ved borde i 8 mands-grupper med stor afstand, skriver Marianne Munch Svendsen, der er rektor på Falkonergårdens Gymnasium og HF