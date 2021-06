Sendt hjem igen: Øv DSB

Jeg er fritaget for NemID, fortæller Helle fra Ølgod, der prøvede at købe et af DSBs populære rejsepas i sidste uge. Hun fik at vide, at hun skulle handle online

- Jeg tog fra Ølgod til Aarhus tirsdag morgen for at købe et rejsepas – dem der koster 399 kr og giver rejser i otte dage i hele Danmark.

- Men jeg blev afvist, fordi rejsepassene kun kan købes gennem en computer, og fordi man skal have NemID.

Tog hjem igen

Sådan lød det fredag i nationen!, da Helle E - der ikke er IT-kyndig på nogen måde - ringede fra sin fastnettelefon, for at fortælle, at hun var vred på DSB. Og at hun i øvrigt også var vred på DSB sidste år, for de lykkedes det heller ikke for hende at få fingrene i et rejsepas.

Helle bad nationen! spørge DSB, hvorfor de behandler folk uden computer/smartphone/NemID på den måde - og det svar kan du læse nedenfor. Helles henvendelse fortsatte nemlig således:

- Jeg har ikke computer og er fritaget er NemID, så nu er jeg også fritaget for at rejse billigt i Danmark.

- Så jeg tog hjem igen. Øv.

Der er kontakt: Helle kan få sit rejsepas

- Vi havde jo samme snak sidste år, jeg havde håbet at DSB ville have rettet det til år, lød det altså fra Helle, og hvis hun havde håbet at et opkald til nationen! kunne hjælpe, så bliver hun glad. For DSB skriver i dag til nationen!

- Vi er kontakt med Helle E., så hun kan få sit Rejsepas til denne sommer.

- Det er vi, fordi vi forsøger at hjælpe de få kunder, der ikke har Nem-id og ikke har mulighed for at få hjælp fra venner eller pårørende til at få sig et Rejsepas.

- Rejsepasset er kun tilgængeligt om sommeren og modsat vores andre billetter, kan det kun købes online, hvorimod eksempelvis en enkeltbillet kan købes i alle DSB’s salgskanaler.

Vi forsøger at hjælpe dem der ikke er online

- Langt de fleste af vores kunder køber i forvejen deres billetter via vores digitale kanaler.

- Men som sagt, forsøger vi at hjælpe de få kunder, der ikke har mulighed for onlinekøb på den bedst mulige måde.

- Naturligvis under hensyn til de regler, der gælder for personlige oplysninger, siger kundechef hos DSB, Charlotte Saltoft-Kjærulff.