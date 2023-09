Sendt hjem: Nægtede at skifte tøj

Lige under 300 franske piger mødte op i skole iklædt muslimsk klædedragt i går. 67 blev sendt hjem, fordi de nægtede at skifte tøj

- Anstændig påklædning bør efter min mening være standarden.

- Og så længe det ikke ser uanstændigt ud, bør det ikke være et problem.

- Men det er ironisk, hvordan sekularisme efterhånden er ved at blive uanstændig.

Tøjforbud rammer muslimer

Følg skolen regler

Sådan skriver Nsaàv D. i en kommentar på DW.coms Facebook-profil om de nye tøjregler, der er indført i franske skoler. Regler, der trådte i kraft i går, og som betød at 67 piger blev sendt hjem, fordi de bar kjole/tøj, der efter lærernes opfattelse kunne anses for at være muslimsk.

- Vi går ikke i skole for at fremme nogen form for kultur eller religion.

- Muslimske forældre og elever bør følge og adlyde skolens regler, skriver Bakila B. samme sted, og Frankrigs undervisningsminister kan da også oplyse, at et klart flertal - over 200 piger - valgte at skifte tøj.

Religion: Vil ikke vide det

Den franske præsident Francois Macron udtalte sig - for første gang - om reglerne i går:

- Skolerne skal være neutrale.

- Jeg skal ikke vide, hvad din religion er, og du skal ikke vide, hvad min er, sagde Macron til en youtube-kanal, men hvad siger du?