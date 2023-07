Sendt ud af fly: Stiktosset

De havde sat sig til rette i flyet mod Mallorca, da kaptajnen meddelte, at der var problemer med en oliepakning. Problemet endte med at koste Søren 20.000 kr

- Tirsdag den 4/7 skulle min familie på 7 personer flyve til Mallorca med Norwegian.

- Sammen med 200 andre forventningsfulde passagerer sad vi i flyet, som skulle lette kl 9.00. Der er ingen information før kl 9.15.

- Kaptajnen fortæller så, at der er en oliepakning som skal skiftes. Det vil tage 10-20 min.

Så kommer bagagevognen

- Efter en halv time vender kaptajnen tilbage. Flymekanikeren skal bruge mere tid, han vil vende tilbage om 20 min.

- Efter 30 min får vi at vide, at det ikke er lykkedes for mekanikeren at skifte pakningen. Han skal bruge et nyt forsøg og det kommer til at tage en time.

- Vi bliver lukket ud af flyet og ind i afgangshallen.

We're sorry

Sådan indleder Søren K. et brev til nationen! om at glæde sig til en ferie i Spanien - en ferie, han selv har forberedt og planlagt med bolig og billeje. Og flyrejse med Norwegian. For selv om det lyder rimeligt simpelt med en oliepakning, så får han - efter endnu en times ventetid, hvor han har set mekanikeren forlade flyet og bagagevognen ankomme for at tage imod kufferterne fra flyet - en trist SMS.

Nummer 29 i køen

Søren brev - som nationen! har bedt Norwegian om at kommentere - fortsætter derfor således:

- Flyet er aflyst. Ingen mulighed for ombookning. Alle passagerer er i vildrede. Min børn er heldigvis voksne.

- Men der er mange familier med små børn der græder og ikke kan forstå et de ikke kan komme på ferie. Folk løber forvirret rundt. Der er INGEN fra Norwegian at tale med. Folk kontakter security for at få at vide hvad vi skal gøre.



- Efter 10 min kommer der en meddelelse over højttaleren at vi kan hente vore kufferter og tage hjem.

- Magen til dårlig kundeservice skal men lede længe efter.

Feriehus og biler for 20.000 kr

- Vi ringer til Norwegian, men er nr 29 i køen. Ventetid ca. 2 timer.

- Vores ferie er ødelagt. Feriehus igennem Airbnb. 2 stk udlejningbiler.

- 200 menneskers ferie ødelagt. Ingen service fra Norwegian.

- Da vi endelig kommer igennem på telefonen er der ingen mulighed for fly fra Aalborg før idag fredag. - Ingen bondeanger fra Norwegian, men vi kunne da få vores penge retur. Ingen hjælp med refusion gennem flyforsinkelser. INTET.

- Vores hus gennem Airbnb samt udlejningsbiler løber op i ca. 20.000, skriver Søren og nationen! har spurgt Norwegian om de synes de har et ansvar i forhold til de tab (i Søren tilfælde 20.000 kr), deres passagerer har haft pga aflysningen. Og det svarer Norwegian på sådan her:

Køer og problemer med at finde ledige sæder

- Denne flyvning blev desværre aflyst på grund af tekniske årsager.

- Og generelt er det sådan, at vi - hvis vi bliver nødt til at aflyse en afgang - gør alt vi kan for at finde alternativer for passagererne, sådan at de kommer frem så hurtigt som muligt.

- Vi er nu i højsæson, og der er mange rejsende, så derfor kan der opstå køer hos vores kundeservice i perioder, og det kan være krævende at finde ledige sæder både hos os og hos andre flyselskaber nu i sommer.

De kan have et krav

- Passagererne som skulle med denne flyvning fik to muligheder: enten kan du vælge at ombooke billetten, eller få fuld refusion.

- Vi, som andre europæiske flyselskaper, følger EU-regelværket som omhandler passagerers rettigheder, og når en flyvning bliver aflyst eller forsinket kan kunderne ha' krav på erstatning.

- Du kan læse mere om kundernes rettigheder på hjemmesiden her, skriver Norwegian, men hvad tænker du?