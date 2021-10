Sexet 9. klasse-pige skaber debat

Er det ok, at en 9. klasse-pige fejrer sidste skoledag i et sygeplejerske-kostume, der har tydelige seksuelle undertoner? Det skal ledelsen, skolebestyrelsen, elevrådet og eleverne i 9. klasse på Vamdrup Skole nu diskutere

- Der er ikke noget at sige til, at danskere ( eller rettere unge i Danmark) er så kropsforskrækkede.

- Hvis man ikke engang kan klæde sig ud med et nøgenkostume for ikke at støde nogen ...

- Come on. Det er da sjovt.

Hidsig far: Datter må ikke gå i mavebluse

Skoleleder: Andre menneskers grænser

Sådan skriver Heidi C. i en af de 100+ kommentarer, der allerede er skrevet på Jydskevestkystens Facebook.profil om den påklædnings-diskussion, skolebestyrelsen på Vamdup Skole satte i gang på det seneste bestyrelsesmøde. En diskussion, skolens leder ikke er bange for, at folk uden for skolen hører om, da man 'ikke må blive så bange', at man ikke mener noget:

Fra referatet af skolebestyrelsesmødet 30. august. Screenshot

- Ingen kan optræde fuldstændigt, som det passer os.

- Og ja, sidste skoledag er sjov og festlig, men man bør stadig ikke overtræde andre menneskers grænser.

Kan være at nogle klassekammerater bliver stødt

- Og her kunne det godt være, at for eksempel nogle af klassekammeraterne bliver stødt, siger skoleleder Per Rudbæk således til avisen, der ud over 9.klasse-pigen med sexet sygeplejerske-unform også nævner en dreng i nøgen-kostume som grænseoverskridende:

- Hold nu op med alt det pjat og krænkelser.

- Det er en dragt, og om så de kom helt nøgne, er vel da kun helt op til dem selv. Det er en krop og hvad så.

- Danmark er, som vi selv gør det til, og det er tydeligt at se, hvad der sker, skriver Heidi P., og Dennis P. forsætter:

En sidste regel den sidste dag

- Uha ja, den sidste dag, hvor han liiige kan presse en regel mere ind ...

Leif P. maner dog til besindighed, for han hæfter sig ved, at det, skolebestyrelsen gør, er at lægge op til en debat om, hvorvidt der skal være nogle regler:

- Hvis eleverne selv mener, der skal være en grænse, må de enkelte jo rette sig efter det eller finde et andet sted, skriver Leif, men hvad tænker du?