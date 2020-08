SF'er: Dreng af 'ikke-vestlig herkomst' gav mig kæberasler

- Vi gik altid i en bue uden om gruppen af drenge af ikke-vestlig herkomst, fordi de truede os, skriver SF's gruppeformand, Jacob Mark, der synes, det er nødvendigt at stille krav

- Jeg skriver ikke det her for at generalisere.

- Jeg skriver det, fordi jeg er vokset op i en almindelig provinsby, hvor det var helt åbenlyst, at der var problemer med unge af ikke-vestlig herkomst.

Man blev for Guds skyld ikke kærester med deres kusiner

- Når de stod på stationen, gik man udenom. Når de var med til festerne, gik man udenom. Og man blev for Guds skyld ikke kærester med deres kusiner.

- Der var problemer, og vi er nødt til at tale om det, selvom mit hjerte banker for lige præcis den gruppe.

Se også: Ellemann: Nogle indvandrere opfører sig utilstedeligt

Sådan skriver SF's gruppeformand, Jacob Mark, i et Facebook-opslag - et opslag, der har fået mere end 5000 likes og 600 kommentarer.

De er født og opvokset i Danmark

SF'eren fortæller bl.a., hvordan han fik en 'kæberasler' af en dreng af ikke-vestlig herkomst, og hvordan han som ungarbejder i Køge Bio måtte tysse på grupper af unge drenge med ikke vestlig-herkomst, der larmede og generede de andre gæster.

Han skriver også, at han har set en klassekammerat blive sendt på genopdragelsesrejse, og at det er nødvendigt at tale om del slags problemer.

- Hvis man ikke vil indrømme, at det er et problem, så overlader man debatten til dem, der bare ønsker at splitte befolkningen, og som ser ned på mennesker af ikke-vestlig herkomst.



- Nogle kalder dem indvandrerdrenge.

- Det er noget forbandet vrøvl. De er født og opvokset i Danmark.

Hvorfor er han ikke racist?

- De kender ikke andet end Danmark, skriver Mark og opfordrer til, at samfundet skal forvente mere, stille flere krav og forebygge. Og om nødvendigt straffe - sommetider også hårdt.

Og det budskab er åbenbart populært, hvis man skal dømme efter de mange likes - men i kommentarerne er der flere, der undrer sig over, at den slags kommer fra en SF'er:

- Jakob Mark siger ikke andet, end hvad mange politikere har sagt før ham, men de er blevet kaldt racister.

- Hvorfor er en SF'er, der siger det samme, ikke racist, spørger Jens A. f.eks. i kommentartråden, og Knud J. er enig:

Vi er blevet kaldt landsbytosser

- Det er vi mange, der har vidst og påtalt i over 20 år, men især de røde partier har ikke villet se sandheden i øjnene.

- De borgerlige har heller ikke været særlig kritiske.

- Os andre, der har nævnt det før, vi er blot blevet kaldt racister og landsbytosser, og hvem var det så lige, der var blinde, naive og faktabetægtende, skriver Knud, men hvad tænker du?