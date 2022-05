SF'er nægter at gøre en indsats

Flere af SFs lokalafdelinger vil ikke være med til at føre valgkamp for et 'ja' til at afskaffe forsvarsforbeholdet

- Vi synes, at det skal være medlemmerne frit, om man vil stemme ja eller nej.

- Og derfor er det blevet sådan, at vi har besluttet lokalt, at vi ikke vil gøre en indsats for et ja.

Kan ikke skrives tit nok

Sådan siger Jeppe Tandal Nielsen, formand for SF i Skive, til DR Nyheder om det 'ja' til at afskaffe forsvarsforbeholdet hans partitop anbefaler. Og den splittelse, det tilsyneladende har skabt i partiet.

De fleste af de SF-lokalafdelinger DR har talt med siger dog, at de vil kæmpe for et ja, men også i Næstved er SF i tvivl om, hvor krydset skal sidde d. 1. juni. Og på DRs Facebook-side fylder kommentarer fra nej-stemmere faktisk mest:

Nej til mere EU

- Stem NEJ til at fjerne forsvarsforbeholdet, men JA til at forlade EU, skriver Rita W., der har fået 70 likes, og Lotte A. har høstet 137 likes for denne:

- Det kan ikke skrives og siges tit nok: NEJ til at fjerne forsvarsforbeholdet og de andre danske forbehold !!!

Styrk EU-landenes fælles militær

- NEJ til mere EU !!! JA til øget bidrag til NATO. skriver Lotte, mens Kurt L. har fået 20 likes for den her:

- Stem ja og styrk EU-landenes fælles militær FORSVAR og uafhængighed.

- Fremmede tropper ud af EU.

Tegning: Patrick Byron

To måneder siden

På SFs egen Facebookside skal man helt tilbage til 6. marts, for at finde et opslag, der perifert handler om SFs støtte til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Og i de kommentarer, der blev skrevet dengang, var begejstringen til SFs politik også svær at få øje på: