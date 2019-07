Shitstorm virkede: Muslimske børn må leve med svinekød

Ret så mange tyskere blev ret så rystede, da avisen Bild skrev at to børnehaver i Leipzig - af hensyn til to muslimske børn - stoppede med schnitzler, bratwurst og vingummi. Nu har børnehaverne ændret mening.

- Kære forældre.

- Vi har konstateret, at vores beslutning om at give afkald på svinekød i vores to børnehaver har skabt megen opstandelse.

- Derfor trækker vi beslutningen tilbage.

- Emnet kommer dagsordenen til forældreaftenerne i august.

Politiet måtte sende patrulje

Sådan lyder det ifølge Bild.de fra ledelsen i de nu tysklands-berømte Leipzig-børnehaver Confucius og Rolando Toro, der i sidste uge meddelte forældrene til de ialt cirka 300 børn, herunder to med muslimsk ophav, at det var slut med grisekød i børnehaven.

Opstandelsen har især været stor blandt avisen Bilds læsere og Bilds politiske redaktør skrev en kort og kritisk kommentar, der bla, indeholdt sætningen:

To muslimske børn og 298 ikke-muslimske børn

- Hvis alle andre på grund af to muslimske børn skal ændre deres kost, bliver mindretalsbeskyttelse en foragt for flertallet.



Og i løbet af tirsdagen blev stemningen foran indgangen til børnehaverne så intens og truende, at politiet måtte sende en tryghedsskabende patrulje.

På nationen! gik bølgerne også højt, og ud af de 21.223 læsere, der har deltaget i afstemningen, var der kun 371, der synes at et generelt grisekødsforbud var OK.

Sindssygt hvad religion fører med sig

- Det mest latterlige her, er at det sikkert ikke er muslimer, som har forlangt dette, men væmmeligbo feltmadrasser, som selv har indført det for at vise hvor inkluderende de er, skrev Henrik M i en af de mest populære kommentarer, og Køge Kalder skrev:

- Det er sindssygt, hvad religioner fører med sig.