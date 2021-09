Sidder du nu der igen, Jørn?

- Hej.

- Her er en beskrivelse af problemet med adgangsdørene i Føtexhus, der blev indviet 1 september 2020.

- Lejlighederne er udmærkede, men er udstyret med handicapfjendtlige adgangsdøre, som kun kan passeres af raske og stærke beboere.

Ubehagelig at vente i regnvejr

- Handicappede beboere, der bruger krykker, stokke, rollatorer eller kørestol, må have en hjælper til at åbne dørene.

- Det er ubehageligt at sidde i regnvejr og vente på, at der kommer nogen forbi, som kan hjælpe.

Nogle andre ældre er flyttet

Sådan indledee Jørn, 92 år gammel og ret synshandicappet, et brev til nationen! Et brev han fået hjælp af datteren til at sende. Jørn har nemlig siden han flyttede ind i en af de 48 lejligheder, der ligger skønt i forbindelse med Føtex ved havnen i Kolding, forsøgt at få fokus på, at der er et problem med dørene. Han fortæller, at nogle af de andre ældre beboere faktisk er flyttet pga problemerne, men han vil ikke give op.

Hans brev – som nationen! har bedt arkitekfirmaet AART, der har tegnet bygningen og dermed er ansvarlige får dørsituationen om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Og hvad hvis det brænder?

- Vi beboere har forhandlet med Vejle Kommune siden januar 2021 for at få dørene lovliggjort, så adgangen blev handicapvenlig og sikker at passere i hverdagen, og også i tilfælde af brand.

- Men det ser ikke ud til, at Vejle Kommune, som byggemyndighed, formår at få Sallinggroup til at lovliggøre dørene, så de opfylder reglerne for boligbyggeri med handicapvenlige forhold.

Cyklisterne har en automatisk dør

- Som et curiosum kan jeg nævne, at rummet til henstilling af cykler og barnevogne er forsynet med 2 automatiske døre.

- Præcis hvad vi handicappede beboere efterspørger, skriver Jørn, og nationen! har spurgt AART – som kalder sig et af Skandinaviens førende, uafhængige arkitektvirksomheder, der yder specialiseret rådgivning i alle grene af arkitekturen – om hvad de selv synes om de døre. De har forsynet den fine bygning med.

Og de svarer, at det ' selvfølgelig er en meget kedelig sag', men at de henviser til Raundahl & Moesby A/S som er ansvarlig for byggeriet. Og herfra svarer den tekniske direktør således:

Der er bestilt nye hængsler

- Det er korrekt at dørene ved 90 graders åbning mangler knap 2 cm i frit breddemål.

- Åbnes døren helt op er det frie breddemål i overensstemmelse med kravene i bygningsreglementet.

- For at sikre at breddemålet ved 90 graders åbning også kan godkendes i henhold til bygningsreglementet er der bestilt nye hængsler til opgangsdørene.

- Vi er også vidende om at der er et ønske fra en beboer at dørene udføres med automatiske døråbnere.

Og der er ikke noget krav i loven

- Der er i den danske lovgivning ikke krav om automatiske døråbnere på opgangsdøre i et standard lejlighedsprojekt som dette og er derfor ikke en del af projektet, skriver Per Falstie

CTO, teknisk direktør i Raundahl & Moesby A/S, men hvad tænker du?