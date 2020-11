Sidder fast i stolen

Mine drømme om nye relationer svinder dag for dag længere og længere bort, og jeg, Christian K, skriver i håbet om, at der nu bliver sat lys på, hvor uretfærdigt jeg bliver behandlet af Københavns Kommune. nationen! har fået et brev.

- Klokken er 00.00 og 'det' skete igen.

- Jeg har skidt i sengen og har ingen hjælpere.

- Panikslagen trykker jeg på nødkaldsknappen, i håb om at få hjælp fra Københavns kommune.

Igen

- 'Jeg har skidt i sengen', siger jeg i telefonen.

- ’Det er ikke et nødopkald’, svarer de og lægger på.

- Nå, så må jeg ligge i mit eget lort og pis til klokken bliver 9 og mine hjælpere møder ind.

- Igen.

Indsatte har ret til én times frisk luft

Sådan indleder Christian K et brev til nationen! om at være spastisk lammet og helt afhængig af hjælp – og føle, at dem, der skal yde hjælpen, slet ikke er enige i, hvad hjælp til en svag borger indebærer.

Christian er 29 år, og han håber, at han ved at stå frem med sin mening og fortælling om dagligdagen, kan få kommunerne rundt omkring til at åbne øjnene for, at den hjælp de yder, i mange tilfælde ikke er nok. Hans brev – som Københavns kommune kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Jeg har ladet mig fortælle, at indsatte har ret til frisk luft 1 time om dagen, og det overrasker mig, når jeg kun har mulighed for at komme udenfor 1 gang om ugen.

- Skemaet for mine hjemmehjælpere er lagt således, at de møder ind 9-11, derefter 13-14.30, derefter 17.30-19, derefter 21.15-22.

Mit sociale liv er ikke-eksisterende

- Dette gør, at hele mit liv er skemalagt, og at hjælperne har supertravlt i de få timer, de er der. Derfor er der ikke tid til, at jeg kan komme udenfor.

- Mit sociale liv er ikke-eksisterende, og jeg føler mig helt alene.

- Jeg bliver sat i min stol kl 9 om morgenen, og her sidder jeg fast indtil kl 21 uden mulighed for at tage en lur, da jeg ikke har respiratoriske hjælpere om dagen.

- Jeg ønsker et almindeligt liv, hvor jeg selv kan bestemme hvad jeg vil lave, og hvor jeg kan danne nye relationer. Dette er ikke muligt for mig som det er nu, skriver Christian, der heller ikke er særlig tryg ved, at hans hjælpere udskiftes konstant, og at hans hjem – med 10-15 forskellige hjælpere ind og ud pr uge - føles som en hovedbanegård.

Ni timer igen lort - sådan skal det ikke være

nationen! har bedt Københavns Kommune læse Christians brev - og svare på tre af de spørgsmål, hans brev rejser. Og det vil kommunen - som minder om, at de ikke kan gå ind i detaljer pga. hensynet til personfølsomme oplysninger - meget gerne



Er det korrekt, at borgere, der ringer kl. 00.00 og fortæller, at de har skidt i sengen, kan få lov til at ligge indtil næste morgen, før de får besøg/hjælp af jer?

-Generelt er det sådan, at kommer der nødkald, bliver der reageret ift. hvor akutte de er.

- Det skal naturligvis ikke være sådan, at nogen ligger så længe.

- Og det vil blive indskærpet, skriver kommunen.

Man skal selv sige ja til dagtilbud

Hvad har I af gode råd til borgere som Christian, der gerne vil have venner?

- Der er fx mulighed for at tage imod et dagtilbud, det vil skabe et større netværk. Men det skal man selvfølgelig sige ja tak til.

- Når man bor for sig selv, har man typisk en hjemmevejleder tilknyttet. Hjemmevejlederen er ikke det sociale netværk, men kan fx hjælpe med at skabe sociale netværk. Fx ved at komme med ud til en sportsaktivitet eller andet de første par gange.

- Hvis man har brug for mere tid, så får man det, skriver kommunen.

Vil gøre alt for at hjælpe borgere til et aktivt liv

Tænker I - når I hører en borger udtrykke sig sådan her – at I giver vedkommende et godt liv?

- Vi vil meget gerne gøre alt for at hjælpe alle borgere til et aktivt liv og med at blive en del af fællesskaber. Det er helt centralt i vores rådgivning og vejledning.

- Men når man flytter fra et botilbud til egen bolig og ikke opfylder de lovmæssige krav for at blive bevilliget 1:1 mandsopdækning døgnet rundt, så har du en begrænset frihed.

- Og det har du også selv om du har en ledsagerordning nogle timer om ugen.

Men lovgivningen begrænser

- Rammerne og serviceniveauet er reguleret i lovgivningen, som den ser ud nu. Og det giver helt sikkert nogle begrænsninger.

- Kommunen forsøger at gøre alt for, at borgere der gerne vil ud og være en del af samfundet, kan netop det. Ved at stille forskellige muligheder til rådighed fx beskyttet beskæftigelse.

- Der er fx mulighed for at tage imod et dagtilbud, det vil skabe et større netværk. Men det skal man selvfølgelig sige ja tak til, skriver kommunen, men hvad tænker du?