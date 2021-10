Sidste buket: Lukker efter 92 år

Varer fire år

Blomsterdekoratør er et speciale på detailhandelsuddannelsen.

Det er en kreativ uddannelse for dig, der kan lide at arbejde med design, form og farve.

På specialet blomsterdekoratør lærer du at arrangere og binde blomster samt at kombinere farver, former og blomster, så det passer til den dekorationsopgave, du skal udføre.

Tag uddannelsen som enten et 4-årigt forløb i en praktikvirksomhed eller som et forløb, der består af et 2-årigt skoleforløb og 2 år i en praktikvirksomhed. Man lærer bl.a.

Kundestrøm, informationsstrøm, varestrøm og pengestrøm

Blomsterbinderi med håndværkets forskellige teknikker

Kompositionsteknikker mod specifikke mål og krav

Farve, form, bevægelse og struktur

Snit og plantekendskab

Kulturhistorie og stilhistorie

Kilde: Roskilde Handelsskole