Sidste gang kan være i 2021: Kæmpe EU-afstemning afskaffer sommertid

Mere end 4,6 millioner borgere i EU har deltaget i EU kommissionens afstemning om sommertid, og et potent flertal på 80 procent vil afskaffe den. Ekstrabladets læsere er enige, her vil 73,381 af i alt 116.405 også af med den kunstige tid

- Afskaf tid i det hele taget tid.

- Det er nok med tre tider, dengang, nu og senere.

- Alt andet er overflødigt og betyder bare at folk og tog kommer for sent.

Skrot vintertiden istedet

Sådan skriver Andreas A i en af de mere kreative kommentarer, der er kommet på Facebook til resultatet af den net-afstemning EU Kommissionen satte i værk i begyndelsen af juli måned om sommertid:

Mere end 4,6 millioner EU-borgere har deltaget, og de fleste er ifølge den tyske avis Westfalenpost tilhængere af at der kun er én tid. Det svarer nogenlunde til holdningen i de afstemninger om sommertid, der har været på Ekstrabladet.dk - i den seneste fra marts 2018 deltog 116,405 læsere, og de 73,381 svarende til 63 procent stemte på en afskaffelse af sommertiden.

Sommertid hele året

Den nuværende EU-forordning om sommertid udløber i 2021, og politikerne i EU-parlamentet skal nu beslutte, om de vil følge borgernes ønske:

- Skrot vintertiden i stedet for.

- Sommertid hele året er meget bedre ☀ , skriver, skriver Frederik S i kommentar, men hvad mener du?

Fakta:

I Danmark blev sommertiden indført i 1916. I 1980 fulgte alle EU lande trop. At have sommertid er dermed blevet en fælles beslutning i EU. i alt har 70 lande sommertid.

Sommertid er til for at sikre maksimal udnyttelse af lyset i vores vågne timer.

Når dagene bliver lysere, rykker vi uret en time frem, for at det bliver senere mørkt om aftenen.

På den måde udnytter vi dagslyset bedre og sparer på elektriciteten!