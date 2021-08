Sig undskyld: Politi pressede teenagere

De tre unge drenge havde udsat en husejer i Nakskov for flere gange dørfis - og indrømmede det, da politiet fik fat på dem.

- Da patruljen ankom, løb tre personer fra stedet.

- Senere mødte samme patrulje de tre unge igen.

- De tre på 15, 15 og 16 år erkendte, at det var dem, der havde drillet.

Onsdag aften i Nakskov

Sådan skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en døgnrapport fra sidste uge om unge uopdragne lømler og hurtig afregning fra politiets side. For nogen gange behøver en sag om0 dørfis åbenbart ikke ende med rapportskrivning, inddragelse af sociale myndigheder osv - men kan klares på stedet.

For da de tre teenagere nu havde erkendt, at der var dem, der gentagen gange onsdag aften havde været forbi en borgers hus og banket hårdt på døren og stukket af - det der hedder dørfis - valgte betjentene at gøre kort proces:

Blev fulgt til anmelderens hus

- De blev fulgt op til anmelderens hus, hvor de – behersket – bankede på og pænt undskyldte deres opførsel, da der blev lukket op.

- Derefter blev de sendt hjem, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, men hvad tænker du?