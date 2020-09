Siger nej tak til ny lejr

Der er plads til 5000 i den nye asyllejr på Lesbos - men kun 1200 var flyttet ind i går. Ifølge myndighederne vil asylsøgerne hellere til Europa - eller have lejr med bedre faciliteter.

- Græsk politi siger jo, at de selv brændte den ned.

- Og så vil de jo ikke flyttes til en anden lejr.

- De vil tiltvinge sig fri adgang til Europa.

Sådan skriver Anne-Grethe P i en populær kommentar på Jyllands-Postens Facebook-profil (139 likes) om situationen på den græske ø Lesbos.



Uventet situation

Her er anslået 12.000 asylsøgere nemlig blevet 'hjemløse' efter at Moria-lejren brændte ned i sidste uge. Og kun 1200 har sagt ja til at flytte ind i en ny lejr:

Se også: Danmark sender telte til nødstedte flygtninge på Lesbos

- Vi står med den uventede situation, at et betragteligt antal af de folk, der var i Moria, afviser at blive indkvarteret i den nye lejr.

- De (tror), at de ved at afvise kan skabe pres på Grækenland og Europa, så de bliver omfordelt til fastlandet og derfra videre til andre lande.

Forholdende er langtfra ideelle

- Eller også protesterer de mod forholdene, som – og det erkender jeg – langt fra er ideelle, siger Grækenlands viceminister for indvandring og asyl, George Koumoutsakos ifølge Jyllands-Posten.

- Hvordan kan man tillade sig at være så tung at danse med???

- 'Vi vil ikke være her, så vi brænder lortet ned... Og nu vil vi ikke flyttes'.

Men Iben mener det er bedre end det de flygtede fra

- Man skulle da ellers mene, at alt var bedre end det, de så sig nødsaget til at flygte fra, skriver Iben P i en anden kommentar på JPs Facebook-side (den har fået 61 likes).

Se også: Tyskland vil tage imod 1500 migranter fra Lesbos

I sidste uge afviste den danske regering at hente flygtninge til Danmark fra lejren. Til gengæld har vi sendt 3000 tæpper og 40 telte afsted i søndags. Ialt har Danmark tilbudt 22,4 millioner kroner i ekstraordinær hjælp til Grækenland, men hvad tænker du?