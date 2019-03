Siger nej til 23.800 kr i månedsløn: For lavt

Det går så godt i Danmark, at der ikke er nok, der gider arbejde i danske fængsler. Direktør synes det er naturligt.

- Lønnen skulle være noget eller meget bedre

Sådan skriver Vinni K i den kommentar, der er skrevet på DRP4Fyns Facebook-profil om de problemer, Kriminalforsorgen har med at skaffe fængselsbetjente. '

Ingen til at gå på arbejde

I marts har der således foreløbig været hele 3.500 ubesatte vagter, og Anne Marie Heckscher, der er områdedirektør i Kriminalforsorgen Syddanmark giver den danske økonomi skylden:

- Vi får ikke de ansøgere, vi gerne vil have.

- Jeg tror det handler om, at der er fuld beskæftigelse i det danske samfund, siger Anne Marie og på blivfaengselsbetjent.dk kan man læse, at den lave løn i kroner og øre er 23.800 pr måned, hvis man arbejder udenfor København og 25..000 kr pr måned, hvis man arbejder i et fængsel i hovedstaden.

Meget naturligt

- Mange private kan tilbyde en bedre løn end det offentlige, og så er det vel meget naturligt, man søger derhen, fortsætter områdedirektøren, der nu sender folk, der normalt på kontoret, ud mellem de indsatte, for at løse mandskabsproblemet.

Det tager 36 måneder at blive fængselsbetjent og man får cirka 20.000 pr måned, undtagen i de 10 måneder, hvor man er på skolebænken, hvor man skal leve af SU:

Giv folk en ordentlig løn

- De kan jo starte med at behandle folk ordentligt, og give dem en ordentlig løn, skriver Rene T i en anden Facebook-kommentar, men hvad tænker du?

