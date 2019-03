Siger nej til 23.800 kr. i månedsløn: For lavt

Tjenestemand

Som fængselsbetjent bliver du ansat som tjenestemand. Det giver en lang række fordele – først og fremmest sikkerhed i jobbet og en større tryghed i din ansættelse. Du har for eksempel ret til fuld løn under barsel, sygdom og ferie. Og du får en favorabel pensionsordning, som du optjener fra dit ansættelsestidspunkt.

Til gengæld kan du risikere at skulle møde på arbejde på din fridag, hvis du får ordre til det. Desuden har du pligt til at påtage dig de arbejdsopgaver, du får tildelt.

Løn under uddannelse

Under uddannelsen til fængselsbetjent veksles der mellem løn og SU. Du får SU i de perioder, hvor du modtager undervisning, hvilket kun er 10 måneder fordelt ud over de tre år, som uddannelsen tager.

De øvrige måneder får du en fast basisløn på cirka 20.000 kr./måned for ansættelse i provinsen og cirka 20.900 kr./måned for ansættelse i hovedstaden plus et ekstra tillæg på cirka 2.000 kr./ måned i de perioder, hvor du arbejder i skiftehold.

Du har både under og efter din uddannelse mulighed for at påtage dig ekstra vagter, som du vil få tillæg for ud over din løn. Ønsker du at videreuddanne dig til for eksempel praktikvejleder, eller ønsker du at arbejde på en af vores særafdelinger, får du også et ekstra tillæg for det.

Startløn

En nyuddannet fængselsbetjent får cirka 23.800 kr./måned for ansættelse i provinsen og 25.000 kr./måned for ansættelse i hovedstaden. Dertil kommer der et tillæg på cirka 2.000 kr./ måned i de perioder, hvor du arbejder i skiftehold eller har skæve vagter.

Ud over lønnen optjener fængselsbetjente tjenestemandspension.

Jobgaranti

Når du har afsluttet din uddannelse, er du garanteret ansættelse. Du kan søge relevante stillinger i ethvert af Kriminalforsorgens fængsler og arrester i Danmark.

Fængsler og arrester er bemandet året og døgnet rundt. Som fængselsbetjent har du indflydelse på din vagtplan, således at størstedelen af dine vagter kan passes ind med familie- og fritidsliv.

Du udfylder en prioriteret vagtplan, som tjenesteplanlæggeren vil tage udgangspunkt i, i forbindelse med den samlede vagtplanlægning. Du vil modtage den kommende måneds vagtplan senest to uger inden den træder i kraft. Du skal være indstillet på varierende arbejdstider.

Kilde: blivfaengselsbetjent.dk