Siger nej til tocifret millionbeløb

Der er fine muligheder for at få coronastøtte fra staten, men ikke alle synes, de har behov

- Vi har mulighed for at få store tocifrede millionbeløb fra hjælpepakkerne, men vi siger pænt nej tak.

Andre har mere brug for det

- Selv om vi i nogle dele af forretningen taber store millionbeløb, er vi begunstiget af, at vi sælger flere dagligvarer, end vi plejer.

- Derfor synes vi, at der er andre, der har mere brug for det end os

Sådan sagde Salling Groups adm. direktør, Per Bank, for et par uger siden til Berlingske Tidende i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for 2019. Et regnskab, der bugnede af rekord og succes og styrke.

Har fået 69.000 i støtte - det er for meget

Direktør Bank, der står i spidsen for kæderne Bilka, føtex, Netto, Salling, Starbucks og Carl's Jr, regner nemlig med, at Salling Group - selvom man havde sendt 1900 medarbejdere hjem pga. coronalukninger - får et overskud på et par milliarder i 2020. Og Salling Group er ikke de eneste, der viser samfundssind.

Jeg har fået for meget

I forrige uge fortalte en erhvervsdrivende nemlig til nationen!, at hun har modtaget 69.000 i kompensation for tabt omsætning til selvstændige i økonomisk krise som følge af covid-19. Og at det var alt alt for meget, og at hun nu ville returnere de fleste af pengene.

- Jeg har fået for meget. Jeg har en mand, der tjener gode penge, siger kvinden, der ønsker at være anonym, til nationen!, men hvad siger du?

