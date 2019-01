Sikandar før statsborger-fest: Et high-five er også håndflade mod håndflade

Så er det i morgen, at de første udlændinge skal - som i skal - give hånd, når de modtager deres bevis på, at de er blevet danske statsborgere. Men er det karkluden, knogleknuseren eller måske endda en high-five, der skal bruges?

- I morgen afholdes den første grundlovsceremoni i København, hvor Inger Støjberg vil stå klar til at byde nye danske statsborgere velkommen.

- Det er nu lovkrav at ansøgere skal optræde 'respektfuldt' over for Inger Støjberg ved at give hånd.

- I bemærkningerne til 'Lov om ændring af dansk indfødsret mv.' står, at 'håndtrykket indebærer en berøring af håndflade mod håndflade..'

- Jeg fristes til at spørge de håndhævende håndtryks-politikere hvordan håndtrykket håndhæves?'

Karkluden eller knogleknuseren?

Sådan indleder Sikandar Siddique, folketingskandidat for Alternativet, et debatindlæg om respekt, håndflader og statsborgerskab. Sikandar synes nemlig håndtryks-kravet er noget pjat, og synes, at det burde være op til de nye danske statsborgere selv, at vælge hvordan de vil sige tak. Hans indlæg fortsætter derfor således:

- Skal 'håndflade mod håndflade' være med vandret fremstrakt hånd eller kan en frisk 'high-five' gøre det?

- Skal det være et godt fast 'knogleknuser håndtryk' eller er et slattent 'karkluds-håndtryk' ok?

- Må der på præsidentiel vis gribes fat i albuen eller forinden spyttes i næven, som ved en god jysk studehandel?

Se også: Krav om håndtryk gør ondt: Gigtpatient frygter brækkede knogler

Håndslagskontrol

- Det lovpligtige håndtryk til den myndighedsrepræsentant, der overrækker statsborgerbeviset har skabt uklar uenighed blandt de politiske håndhævere, og efterladt en håndfuld spørgsmål.

- F.eks. eksponerede Socialdemokratiet partiets tabte værdier ved hverken at være for eller imod forslaget, og senere meddele at S ikke selv ville anvende ceremonien, hvis de fik magten.

- Det på trods af, at ceremonien er en del af den indfødsretsaftale S selv indgik sammen med regeringen, SF og DF i juni 2018. Typisk socialdemokratisk fedtspil af hensyn til deres politisk allierede 'Pianister' i DF, partiets uenige medlemmer og potentielt 'håndsky' vælgere.

- Men er der reelt et 'håndfast' problem, som vi partout må lovgive os ud af ved at indføre 'håndslags-kontrol'?



Mange borgmestre vil ikke kræve håndtryk

- Mange borgmestre oplever ikke, at nye statsborgere nægter at give hånd, og flere af dem vil ikke selv lægge hånd til håndtryksceremonien.



- Håndtryksfornægtelse 'håndhæves' alene i Danmark, når enkelte politikere profilerer sig ved ikke at stikke luffen frem, og da Irans ambassadør ikke ville give pote til Pia Kjærsgaard.



- Vor kære Kronprinsesse Mary blev håndtryksmæssig ignoreret på royalt besøg i Riyadh. Den sved, men en saudisk-chauvinistisk holdning er et saudisk fænomen, ligesom Præsident Trumps barnagtige håndtryks-afslag til Forbundskansler Merkel var for hans egen regning.

Hånden på hjertet - lad folk selv bestemme

- Var 1-2 herboende 'håndtryksekstremisters' håndtryks-fobi tilstrækkeligt grundlag til at lovgive om en håndtryksceremoni?

- Hånden på hjertet, så opfattes det oftest dis-respektfuldt ikke at tage imod en fremstrakt hånd, men i et moderne samfund bør enhver hilse, som man vil, og derefter tage de evt. negative konsekvenser af egen evt. uhøflige 'håndtryks-ulydighed', skriver Sikandar, men hvad tænker du?