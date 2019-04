Sikandar ser skaderne på Nørrebro: Anhold Paludan!

Grundlovens § 79 siger at forsamlinger kan forbydes, 'hvis der er fare for den offentlige fred, f.eks. ved trusler om omfattende uroligheder'. Og Politiloven giver mulighed for præventiv anholdelse, når nogen volder fare for den offentlige sikkerhed, skriver Sikandar, der synes at Paludan passer på begge beskrivelser.

- Ytringsfrihedsfundamentalisten Rasmus Paludan provokerer igen til ballade, denne gang i min barndomsgade på Blågårdsplads

- Den racismedømte provokatør spilder ikke alene politiets, men fællesskabets ressourcer med sin samfundsskadelig virksomhed.

- Paludans primitivt provokerende ytrings- misbrug og koran afbrændinger har allerede kostet samfundskassen langt over 25 mio. kr.

Muslimsk fundamentalist kaster med bibler?

Sådan indleder Sikandar, der er folketingskandidat for Alternativet og flittig debattør her på nationen! (se f.ex Racistisk debat: Pia skældte ud på den forkerte(538 kommentarer) og Besked til Joachim B.: Kærlighed (725 kommentarer), et læserbrev om demonstrationsfrihed, ytringsfrihed og offentlig ro og orden. I hans brev - som han skrev efter at have besøgt kvarteret ved Blågårdsplads, hvor han voksede op efter urolighederne søndag aften - minder han om, at politiet har mulighed for at gribe ind - og for at anholde - folk, der er til fare for den offentlige orden.

- Tænk om en erklæret muslimsk fundamentalist provokerende kastede rundt med biblen, tissede i folkekirkens døbefont eller satte ild til de hellige jødiske skrifter?

Så ville vi forvente at politiet greb ind

- Mon så ikke de allerfleste, inkl. alle folketingspolitikere ville forvente politiets indgriben.

- Men, lige så snart en infantil fundamentalist, som Paludan, påberåber sig krænkelse af ytringsfriheden 'fastlåses' de mekanismer, der skal beskytte samfundet og den offentlig fred.

- Hvad med undtagelsesbestemmelsen i Grundlovens § 79, hvor forsamlinger i det fri kan forbydes, 'hvis der er fare for den offentlige fred, f.eks. ved trusler om omfattende uroligheder'..?

- Eller Politilovens mulighed for præventiv anholdelse, når (den ironisk selvudråbte ”samfundsvogter”) 'volder fare for den offentlige sikkerhed'.

- Hvem er det, der krænker freden, spørger SIkandar - hvad er dit svar?