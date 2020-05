Hvis man har fast bopæl i Tyskland, Sverige, Norge, Finland eller Island OG kan vise grænsebetjente mails, sms'er eller fotos, der beviser, at man har en kæreste i Danmark, kan man få lov til at krydse grænsen

- Det er altså for meget... politiet skal ikke vurdere om man er nok kærester eller ej.

- Og de skal bestemt ikke have magten til at kræve oplysninger fra helt uskyldige menneskers private mail, sms’er og opkald.

- Uden dommerkendelse...

- Nu strammer I den.

Fuldstændig vanvittigt

Sådan skriver Clara M. i en kommentar på DR Nyheders Facebook-profil om den måde, udenlandske kærester til danske statsborgere nu kan få lov til at krydse den danske grænse på. Og Clara er ikke den eneste, der synes, at den sagsbehandling, politiet fremover skal foretage på grænsen, er over stregen:

- Det er fuldstændigt vanvittigt at skulle stå ved grænsen og dokumentere længden af et forhold ved at lade en myndighedsperson læse ens private korrespondance, skriver Lisbeth A. samme sted, og Dinne F. tror, at de politifolk, der skal sige ja eller nej, får det svært:

Sikke en lorteopgave

- Sikke en lorteopgave at få, at skulle sætte en grænse og vurdere hvornår man er kæreste nok til at passere grænsen.

- Tror politiet gerne ville have været den foruden, skriver Dinne.

Grænsepolitiets kærestedefinition Kæresteforhold skal have haft en vis varighed, som udgangspunkt 6 måneder, og personerne skal have haft jævnlige fysiske møder. Dvs. kæresteforhold, der alene har bestået af skriftlig eller telefonisk korrespondance, anses ikke for anerkendelsesværdige i forbindelse med de aktuelle indrejserestriktioner. Kæresteforholdets karakter og varighed kan godtgøres ved fremvisning af dokumentation af relationen i form af oplysning om navn, bopæl og kontaktoplysninger på kæresten i Danmark i kombination med fremvisning af fx mail- eller sms-korrespondance, opkaldsliste i telefon eller fotos. Det er op til borgeren selv at vurdere, hvor meget og hvilken dokumentation man vil fremvise for at sandsynliggøre relationen til kæresten i Danmark. I sidste ende er det en samlet vurdering foretaget af grænsekontrollanten, der afgør om borgeren får lov at rejse ind i Danmark. Kilde: politi.dk/corona

Vil godkendes på forhånd

Nationen! har mailet med en ung dansk kvinde, der har en kæreste i et af de nordiske lande. Hun har været hårdt ramt af ikke kunne se kæresten, og hun er slet ikke begejstret for, at grænsepolitiet skal 'snage i vores privatliv?'

- Hvor er det for meget!

- Kunne man ikke have fundet på et system, hvor man på forhånd sender en ansøgning med vedhæftet dokumentation (man selv vælger) og derefter enten blive godkendt eller afvist.

Det er da enkelt

- For så at modtage noget, man kunne fremvise ved grænsen i stedet?

- De skal jo alligevel stå og vurdere ved grænseovergangene, så hvorfor ikke gøre det enklere for dem selv også, skriver den unge kvinde, men hvad tænker du?