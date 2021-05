Silas' regnestykke: Min kæreste giver overskud

- Min kæreste bor i Sydafrika, og grundet pandemien og usikkerheden ved at se hinanden gik vi desværre fra hinanden.

- Men efter ti måneder væk fra hinanden fandt vi hinanden igen, og her i april måned rejste jeg til Sydafrika for at være sammen med hende.

Rejser hjem alene

- Vores plan var, at hun skulle flyve med til Danmark, og at vi skulle kæmpe for at få lov at starte et liv sammen i Danmark.

- Men fordi Sydafrika er et rødt land, kan vi intet og jeg rejser hjem alene.

- Der er mange faktorer som mental sundhed, stress, angst og depressioner forbundet med dette.

Hun har arbejdet freelance for danske virksomheder

Sådan indleder danske Silas K. et brev til nationen! om at være forelsket i en kvinde fra et andet land – og ikke kunne se hende.

Silas har – mens hans kæreste har lært sig dansk og arbejdet på distancen for flere danske firmaer - undersøgt alle hjørner af udlændingelovgivningen, og han synes, at arbejde er en god vej ind. Men det er ikke så let, og hans brev - som han håber vil skabe debat, så reglerne bliver ændret - fortsætter derfor således:

Men det er ikke godt nok

- Min kæreste er begyndt at lære dansk, hun har arbejdet freelance for danske virksomheder med digital markedsføring, hun har en bachelor-uddannelse og har allerede flere jobtilbud i danske virksomheder, som har brug for engelsktalende personer med hendes kompetencer.

- Men dette er ikke godt nok til at opfylde reglerne for arbejdstilladelse i Danmark.

En månedsløn på 37.000 er et kæmpebeløb

- For hvis man skal have en opholdstilladelse efter beløbsordningen, skal man tjene 37.000 om måneden.

- Dette er et kæmpe beløb, hvis du som ung ønsker at komme til Danmark og bidrage.

- Jeg forstår i stor grad meningen med denne ordning, men man rammer de forkerte mennesker.

18.000-22.000 er fair

- Jeg mener, at en logisk løsning langt hen ad vejen ville være at gøre dette til et langt lavere beløb i størrelsesorden 18.000-22.000 om måneden.

- Reglerne i Danmark er lavet med et formål, men de rammer og straffer desværre de forkerte mennsker.

- Også egne statsborgere, som forelsker sig i en person fra udlandet.

- Jeg drømmer om et land, som vi kan være stolte af i den store verden, som forstår globaliseringen, og jeg har lavet det her regnestykke for at vise, hvilken gevinst det potentielt kunne være for Danmark:

Mere end 1 million til Danmark Hvis min kæreste fik et job til 25.000 om måneden (indtægt) Ville hun betale omkring 11.500 i skat om måneden (udgift) Hun ville betale husleje på 5.000 om måneden i gennemsnit (udgift) Og mad, tøj osv ville løbe op i 4000 om måneden ca. (udgift) I alt har hun udgifter for 20.500kr pr måned, årligt. 246.000 kr

1,2 millioner til regeringen eller danskere

- Fordelt på fem år ville min kæreste have udgifter på 1,2 mio. kr., som ville gå til den danske regering eller danske statsborgere.

- Vi vil sandsynligvis få danske børn, som yderligere ville hjælpe til det danske samfund.

- Det burde være mere end fair, skriver Silas, men hvad tænker du?