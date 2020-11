Silvan-bosser beklager: Kunde brækkede håndled

- D. 10. august 2020 kommer min mor til skade i Silvan, Nørrebro.

- Hun var i byggemarkedet for at købe nogle krukker, men fandt desværre ikke det, hun søgte, da de ikke havde dem, hun skulle bruge.

- Hun var på vej ud da ulykken skete.

Ingen medarbejdere hjalp

- Hun falder over en midlertidig opsætning/en ledningsskjuler, og der var ingen skiltning eller andet.

- Og der var ingen medarbejdere, der hjælper hende.

- Hun bliver kørt til skadestuen af min far. Hun har brækket håndleddet og får gips på.

- Min mor kontakter så Silvan og gør opmærksom på et erstatningskrav.

Og Silvans forsikring afviser

Sådan indleder Ailin M et brev til nationen! om sikkerhed i byggemarkedet og god kundeservice. For Ailin mener, at en butik bør tænke på at kunderne frit kan bevæge sig rundt, og evt sætte afspærringer op, hvis der er ombygning eller noget i den stil. Og at en butik som minimum bør hjælpe og undskylde, hvis en kunde kommer til skade. Men sådan har Ailins mor ikke oplevet det – brevet som Silvan svarer på nedenfor – fortsætter der for således:

- Min mor bliver så kontaktet af Silvans forsikringsselskab, som oplyser, at Silvan ikke har handlet uforsvarligt ved den midlertidige opsætning af forhøjning.

- Og at hun i øvrigt er den eneste, der er kommet til skade, i de måneder hvor den midlertidige forhøjning har været der.

Det mener jeg ikke kan være rigtigt

- Hverken Silvan eller deres forsikringsselskab gør noget som helst, som en godtgørelse for svie og smerte, sende en buket blomster og ønske god bedring – INGEN TING!

- Jeg har nu valgt at gå videre med dette, da jeg ikke mener, at det kan være rigtigt, at man skal behandles sådan når man kommer til skade i DERES butik, OVER deres løsninger og efterfølgende få at vide – ja du er den eneste, der er kommet til skade, skriver Ailin, der nu på moderens vegne, gerne vil have fokus på Silvans kundeservice.

Og det er Silvan faktisk glade for, at hun vil. Ihvertfald har hele fire chefer lagt navn til det her svar på nationens! henvendelse:

Vi beklager

- Tak fordi du har gjort os opmærksom på denne hændelse.

- Vi beklager, at Ailins mor kom til skade i en vores butikker.

- Ledningsbundtet blev midlertidigt installeret 11. maj 2020 og blev fjernet igen 25. august 2020, efter at arbejdet med den ene kasse var afsluttet.

- Hos Silvan vægter vi kundeservice højt. Vi kan se at vi i dette tilfælde ikke har levet op til vores egne ambitioner.

Og har sendt blomster og et gavekort

- Hændelsen burde have været flaget internt i Silvan til vores Kundeservice og vi burde ikke have overladt dialogen med moderen udelukkende til vores forsikringsselskab.

- Vi er dog enige med vores forsikringsselskab om, at ledningsbundtet var monteret på en ansvarlig måde, og vi kan derfor ikke påtage os ansvaret for moderens skade.

- Vi beklager meget det skete, og har sendt en buket blomster og et gavekort, skriver ledelsen i Silvan, men hvad siger du?